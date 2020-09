La surrealista reacción de un padre que cree que ha perdido a su bebé

El actor Will Smith es un auténtico filántropo y no duda en destacar los gestos de generosidad e integridad que le llaman la atención. El último, ha sido el protagonizado por le triatleta español Diego Méntrida. Una auténtica exhibición de "integridad" que ha "hecho llorar" a Will.

