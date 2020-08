La tierna historia de una abuela que se ha hecho viral por lo que ha pegado en unos calcetines de su nieto

Si hay algo que caracteriza a los abuelos es el amor por sus nietos. En la mesa nunca les faltará comida, pero tampoco se quedarán con la cartera vacía, ya que siempre que pueden dan algo de dinero.

El claro ejemplo de este cariño es la historia del usuario de Twitter @GilCardona. El joven ha relatado que su abuela le ha regalado unos calcetines, pero lo ha hecho pegando un billete de diez euros.

En su tuit expresa "el arte de pasar dinero a los nietos sin que nadie se entere" y muchos usuarios le han explicado sus anécdotas, expresando que cuando un abuelo da dinero a un nieto es "como si fuera droga".

"Mi abuela si pudiese me cobraría cada vez que voy a su casa", "siempre me lo pasaba a escondidas de mano a mano y decía guárdalo", "La mía (...) me pone plata en el escote o en el bolsillo del vaquero" o "Un día mi abuela me dio un tupper para llevármelo mi piso, cuando llegué y lo abrí tenía un billete de 20 dentro", son algunas de las divertidas historias que los usuarios de Twitter han compartido en la red.