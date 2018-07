Los vecinos la echan de la piscina comunitaria por llevar este bañador

Tyler Newman, prometido de Tori, no se podía creer lo que acababa de pasar. Su pareja volvía de la piscina comunitaria avergonzada y reprimida por llevar un traje de baño que, según los vecinos, era inapropiado. El joven de Tennessee decidió actuar y publicó en Facebook un largo comentario en el que denunciaba por lo que había tenido que pasar Tori.

La chica fue alertada de que "había habido quejas de cómo iba vestida" tan sólo "tres minutos después de que llegara" con su pareja y amigos. "Fue acusada de llevar puesto un bañador de tanga", por lo que Tori decidió irse sola a la oficina a hablar tranquilamente con la responsable. "Un traje de baño normal cubre tu trasero completamente", le comentó a la joven cuando ya se encontraban en el despacho. Además la instó a hacerse fotos para que viera "lo inapropiado que era su traje de baño" y a mirarse en el espejo para que conociera su propio cuerpo.

Allí no quedó la cosa. La responsable siguió acusándola de que era la causante de “excitar” a los adolescentes que se encontraban en el complejo por tener “un cuerpo con más curvas que otros”, a lo que Tyler no podía dar crédito. “Hoy le han dicho a mi prometida que es menos importante que el deseo sexual del hombre hacia ella. Creo que es la mujer más guapa del mundo, pero también la respeto”, sigue el escrito del joven en su muro. Y continúa: “nunca he visto a mi prometida tan avergonzada hasta el punto de no poder mirar a la cara a sus mejores amigos. Nunca la he visto llorar como lo ha hecho hoy en nuestro apartamento. Nunca la he visto querer estar sola así. Y todo porque algunos ignorantes piensan que pueden controlar la medida y forma de su cuerpo”.

La publicación ya tiene más de 32.000 me gusta y se ha compartido casi 30.000 veces. De momento, Tyler sigue haciendo difusión de lo sucedido y ha convertido su muro de Facebook en un lugar de protesta.