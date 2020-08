El vídeo desde el cementerio de La Almudena para concienciar del coronavirus

Una usuaria de Twitter ha aprovechado su visita al cementerio de La Almudena para grabar un vídeo y mostrar la dura realidad que ha visto allí. Filas de nichos nuevos que meses atrás no estaban y que probablemente muchos de ellos estén ocupados por fallecidos de covid-19 : "A lo mejor enseñándoselo así, entienden que esto no es un juego" , señala la mujer.

Los rebrotes y el aumento de casos diarios cada vez preocupan más a las autoridades, que implementan medidas para intentar no llegar a la situación que vivimos tan sólo hace unos meses, cuando se desbordó el sistema sanitario y fallecieron miles y miles de personas contagiadas de coronavirus.

Y es que a pesar de que la presión hospitalaria está lejos de lo vivido en marzo y abril, no hay que bajar la guardia ya que siguen habiendo contagios y siguen habiendo fallecimientos.

Esto es lo que ha querido demostrar una usuaria de Twitter que acudió al cementerio de La Almudena (Madrid) para visitar los nichos de sus familiares.

Aprovechó la visita para grabar un vídeo e intentar concienciar con imágenes lo que continúa ocurriendo en la actualidad: "Viernes 21 de agosto de 2020. Estoy en el cementerio de la Almudena, he venido a visitar a un primo, a los abuelos y a mi madre y me encuentro con esto: nichos hace seis meses no estaban aquí".

"El 90% de personas que están aquí incineradas han fallecido en el 2020. Digo yo el 90, pero probablemente sea el 99%. En marzo, abril, mayo, junio y julio y la gran mayoría son abuelos, es gente que ha fallecido de coronavirus", continúa mientras muestra los nichos nuevos.

El vídeo finaliza con una advertencia a todas aquellas personas que se niegan a utilizar mascarilla y que no están cumpliendo las normas de seguridad: "Y todavía hay imbéciles que no van con mascarilla y que se piensan que esto es un juego y esto son nuestros abuelos. A lo mejor enseñándoselo así a la gente, ojalá este vídeo se haga viral, los imbéciles de los 'covidiotas' entienden que esto no es un juego, que venir aquí no es divertido y ver esto mucho menos".