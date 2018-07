'I'm with you' es el nuevo disco de Red Hot Chili Peppers para el 30 de agosto de 2011

La banda de rock Red Hot Chili Peppers publicarán su nuevo disco el próximo 30 de agosto, que llevará como título. El primer single de este álbum será

El décimo disco de estudio de la banda californiana ha sido producido por Rick Rubin, quien ya trabajó con Red Hot Chili Peppers en sus últimos cuatro discos, Stadium Arcadium, By the way, Californication y One hot minute.

Hasta la fecha, Red Hot Chili Peppers tiene previstos tres conciertos para este verano y el comienzo del otoño. El 9 de agosto estarán presentándose por primera vez en Hong Kong, y el día 13 del mismo mes actuarán en el Sonic Festival de Japón. Más tarde, pasarán por Sudamérica, para actuar el 24 de septiembre en el histórico Rock in Rio.