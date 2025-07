Cinco temas que han sido canción del verano: Karol G, Vicco, Rosalía y más

Cada verano tiene su propia banda sonora, y esas canciones luego nos permiten viajar al pasado rememorando los recuerdos de otras épocas.

Muchos son los artistas que, año tras año, intentan llevar sus composiciones a lo más alto de las listas de ventas durante el verano. No todos lo consiguen, pero aquí recopilamos cinco éxitos que sí sonaron en todas las playas de España.

Karol G - 'Si antes te hubiera conocido'

En 2025, La Bichota llegó a las playas de todo el mundo con su éxito Si antes te hubiera conocido a ritmo de merengue. Un año después, la colombiana ha incluido su canción del verano a Tropicoqueta, su último álbum de estudio. Todavía hoy siguen resonando los versos de su estribillo: "¿Qué hubiera sido? / Ay, si antes te hubiera conocido / Seguramente / Estarías bailando esta conmigo".

Vicco - 'Nochentera'

Empezó siendo una candidata a representar a España en Eurovisión 2023 y terminó convirtiéndose en uno de los éxitos de ese mismo verano. Aunque no consiguió llevarse la victoria en el Benidorm Fest, Vicco empezó a sonar en todas las radios gracias al pegadizo estribillo de Nochentera: "Noche ochentera / Toa la noche entera / Cógeme la cadera / Que bailamo la lenta tú y yo".

OMI - 'Cheerleader'

La historia de Cheerleader es larga. El artista jamaicano OMI empezó a crear la canción en 2008, pero no la lanzó hasta 2012. Sin embargo, su éxito internacional no llegó hasta 2015 gracias al remix de Feliz Jaehn. "Oh, I think that I found myself a cheerleader / She is always right there when I need her", dice el estribillo con una melodía globalmente reconocible.

Rosalía - 'Despechá'

"Y ando despechá', oah, alocá' / Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá' / Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o / Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'", dice el estribillo de la canción que compartió el verano de 2022 con la colaboración de Bizarrap y Quevedo. Despechá de Rosalía fue un éxito antes incluso de su estreno, pues la catalana la interpretaba en directo cuando aún era una composición inédita.

Kungs y Cookin' on 3 Burners - 'This Girl'

Al igual que Cheerleader, el éxito veraniego de This Girl llegó años después de su estreno. El trío australiano Cookin' on 3 Burners lanzó el tema original en 2009, pero su impacto internacional vendría con el remix del DJ francés Kungs en 2016.

¿Cuál es tu favorita de las cinco?