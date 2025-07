Rosalía define su verano con "neón verde, Studio Ghibli, obras de Mayorga o música de Casals"

La ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy tiene muy despistados a sus fans. Tras el exitazo de su último álbum de estudio Motomami en 2022, la cantante ha apostado rdtos últimos años por los singles, habiendo lanzado el último el día de su cumpleaños, Omega vio la luz el 25 de septiembre de 2024.

El verano es una temporada de desconexión para muchos pero parece que para la artista no lo está siendo tanto ¿Es el buen tiempo está inspirando a Rosalía? Son muchas las pistas que la artista nos ha ido dejando en sus redes sociales: claves de sol, reflexiones sobre el "arte de falllar" y un verano de no parar. "Verde neón, películas de Studio Ghibli, cerezas con hielo (...) caminar, correr, ir en bicicleta, ir en moto...". Pero no solo estos hábitos definen su verano. La artista ha confesado que lleva un tiempo obsesionada con el dramaturgo Juan Mayorga y el músico Paul Casals, en un verano de pleno proceso de creación de su cuarto álbum de estudio, del que aún no tenemos título.

Prendas deportivas como básicos en su armario

Si algo caracteriza a Rosalía, es que no sabe estar quieta, ella misma se define como un "torbellino" y entre las últimas sorpresas que nos ha dado, se encuentra su nombramiento como nueva embajadora de la marca deportiva New Balance.

En una entrevista con Harper's Bazaar, la creadora de Bizcochito ha desvelado algunos de los secretos que consiguen ese estilo casual y coqueto caracteriza a la artista en todas las ocasiones.

Las zapatillas de fútbol han pasado a ser su favorito esta temporada, algo que no nos ha llamado la atención, dado que la artista ha sido desde pequeña una aficionada del deporte, hasta el punto de decir: "Si tenía un superpoder de pequeña, era correr, correr rapidísimo" y haber revelado en varias ocasiones su pasado como jugadora de fútbol sala en el equipo de su pueblo.

"¡Si puedo expresar quién soy a través de lo que uso, lo haré!", ha indicado, mostrando su defensa en torno al estilismo, mostrando esa afición en su día a día forma parte de su esencia. Además, uno de los rasgos distintos de la cantante es mezclar prendas deportivas con no deportivas, especialmente está obsesionada con los shorts de hombre y las zapatillas clásicas, básicos que no pueden faltar en su armario.

Son muchas las prendas deportivas con las que cuenta la artista, ya que al margen de usarlas en el día a día, una de sus prioridades es el deporte, ya que sabe que "Su cuerpo es su herramienta principal y con los años ha aprendido a escuchar con más atención sus necesidades".

En los escenarios, también deja ver algunas de estas características, pues como ha confesado, su prioridad es ir cómodo pero con un look "Que le dé la fuerza y el valor que necesita".