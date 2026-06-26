Las novedades musicales más destacadas: Benson Boone, Katy Perry, Marlena y más

Tras una ola de calor que parecía que arrasaría con todo, la música se resiste con las novedades musicales . Esta vez Benson Boone se viste de época para The Time of My Life , mientras Katy Perry continúa explorando su imaginación mientras habla de su ruptura con Orlando Bloom en Wacht It Burn . Y qué mejor dúo que Marlena para regalarnos un buen tema veraniego con Nadie se muere de amor . ¡Y más!

Junio se acerca a su fin, y antes de adentrarnos más aún en el verano llegan las novedades musicales de este viernes. Esta vez el desamor es el gran protagonista al que cantarle, gritarle y hasta bailarle.

De la mano de Benson Boone, el artista trae una potente balada que abre una nueva era musical marcada por la emoción. Por su parte, Katy Perry da carpetazo a Orlando Bloom en Watch It Burn, con un videoclip a la altura de la trayectoria de la diva del pop. Además, Marlena intenta hacer entrar en razón tras el despecho con Nadie se muere de amor. ¡No te lo pierdas!

The Time of My Life - Benson Boone

Justo un día después de su cumpleaños, Benson Boone lo celebra con este estreno, una canción bastante emotiva y nostálgica con frases como: "Estoy en el mejor momento de mi vida, Y desearía que tu estuvieras justo aquí". La canción habla así de éxito, felicidad y plenitud, mezclados con ausencia y añoranza.

Boone se aleja así del sonido de Beautiful Things y Mystical Magical y se atreve con lo más sentimental. Y todo ello acompañado de un videoclip en el que el artista recrea a un príncipe que lucha por lo que quiere.

Watch It Burn - Katy Perry

Katy Perry continúa su nueva era musical tras Band-Aid con Watch It Burn, un single que se pensó mucho si estrenar, pero que adelantó en exclusiva en su concierto en O Son Do Camiño. "Me repetía una y otra vez: Nunca voy a publicar esto. Nunca voy a publicar esto. Y ahora, mucho tiempo después, voy a hacerlo", confesó la artista en una entrevista en The Zane Lowe Show con motivo del estreno de esta canción. "Necesito hacerlo para despejar el camino hacia lo que venga después", añadió.

Y es que el tema narra claramente la fin de su relación con Orlando Bloom tras diez años y una hija en común. "Sabes que lo di todo y más, pero ya me doy por vencida / No queda nada que puedas arrebatarme / No quiero armar un escándalo, pero pásame la gasolina", expone la canción. A esta desgarradora letra lo acompaña un videoclip de lo más cinematográfico con cierto toque de violencia que sirve como metáfora perfecta de lo que vivió la cantante.

Nadie se muere de Amor - Marlena

Nuestro dúo favorito, formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, lanza Nadie se muere de amor, una balada esperanzadora para la pérdida del amor. El tema sigue el estilo pop indie emocional de las artistas, con un estribillo muy coreable.

Marlena no niega el dolor, sino que le canta a asumirlo tras el despecho: "Escúchame, nadie se va a morir de amor / aunque ahora mismo no te salgan las palabras / un nudo en la garganta / escúchame, todos perdemos la razón / y tus ojitos no levantan la mirada / y no me da la gana".

Este estreno encaja en un timing perfecto con su cita con el público de Europa FM que se celebrará en León el domingo 28 de junio. Todo un gran set para celebrar las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 en la ilustre Explanada de los Pendones Leoneses de la capital.

My body isn't Ready - Sombr

El nuevo lanzamiento de Sombr, My Body Isn’t Ready sigue la estela de Homewrecker y Potential como nuevo single de un posible futuro proyecto. El tema es uno de los más introspectivos hasta la fecha gracias al universo emocional que construye a su alrededor.

La canción no llega sola: el músico se une en el videoclip a la actriz Inde Navarrette, que está de actualidad por la película thriller Obsession.

Look at My Life - Gracie Abrams

Look at My Life se convierte en un nuevo single del álbum Daughter from Hell. Dirigido por Mitch Ryan, que también ha trabajado con artistas de la talla de Olivia Rodrigo, Charli XCX o Addison Rae, este nuevo tema y su videoclip se inspira en una ruptura emocional y estética más oscura, vulnerable y psicológica que sus trabajos anteriores.

Esta neva canción es toda una declaración de intenciones de cara a su próximo disco, puesto que pone nombre a su próxima gira: The Look at My Life Tour, con conciertos en España en 2027.