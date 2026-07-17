Las novedades musicales más destacadas: Álvaro de Luna, Gracie Abrams, Claudia Arenas y más

Entramos en la segunda quincena de julio con la última tanda de Novedades musicales de Europa FM ligada a los nuevos lanzamientos de artistas. Una entrega en la que podemos disfrutar de la lírica de artistas como Álvaro de Luna o el debut de Claudia Arenas, la introspección de la talentosa Gracie Abrams o el puro ritmo estadounidense de Kelly Clarkson.

Además, Juan Magan y Henry Méndez se alían para seguir conquistando las fiestas estivales con una nueva versión de uno de sus hits más icónicos.

'Llego tarde' - Álvaro de Luna

Álvaro de Luna lanza un aperitivo de Azulejos, su próximo álbum, con su single Llego tarde en el que el sevillano rinde homenaje a las personas que están al lado cuando las circunstancias no son las mejores.

'Good reason' - Gracie Abrams

La artista Gracie Abrams acaba de lanzar Daughter from Hell, el tercer álbum de estudio de su incipiente carrera, con Good reason mostrando la habilidad lírica de la joven, con la que ha cautivado a toda una generación.

'Como un imán' - Claudia Arenas

Como un imán consigue pegarse el primer single de Claudia Arenas, que tras su paso por la academia de OT da el pistoletazo de salida a su prometedora carrera en solitario apostando por un pop emocional, cercano y con personalidad propia.

'I'd be lyin' - Kelly Clarkson

Kelly Clarkson destapa su faceta más jovial en I'd be lyin, el tema en la que artista juga con sus fans a sabiendas de que, si dijera la verdad, estaría mintiendo.

'Rayos de sol' - Juan Magán, Luck Ra, Chino & Nacho, Henry Méndez ft. José de Rico

Tras años conquistando la pista de baile, Juan Magan y Henry Méndez crean una nueva versión de Rayos de sol, una de sus canciones más icónicas y veraniegas de sus carreras..