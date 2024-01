Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Jennifer Lopez, Ariana Grande, Chanel y mucho más

Recuperarse de la intensidad de Navidad a veces no es tarea fácil. Tras unos días después de despedir la época navideña con la visita de los Reyes de Oriente, tenemos que recomponer el cuerpo, y qué mejor que a base de buena y nueva música.

Xavi Alfaro vuelve un viernes más cargado de novedades en la industria que prometen mucho. Esta semana contamos con el regreso musical oficial de la aclamada Ariana Grande, que este 2024 lanzará su séptimo álbum de estudio. Además, la gran Jennifer Lopez también adelante sus primeros sonidos, que auguran su próximo disco tras una década sin lanzar un proyecto nuevo al completo.

Las ganas en el panorama internacional no pueden ser mayores, cuando se suma el temazo del DJ Alok y la albanesa Bebe Rexha, el sampleo de 'Whenever, Wherever' de Shakira, por Kygo y Ava Max, o la canciónJ Christ de Lil Nas X. Plenazo total.

Pero el nivel en el panorama nacional no flaquea: este viernes contamos con el ritmazo caribeño del trío de Bombai, que coge ukelele para versionar Libre, del mítico Nino Bravo, y Chanel, que llega por fin con su esperado y primer trabajo bajo el brazo, ¡Agua! o Despistaos, que nos regalan el remix de su himno Física o Química.

Parece que, oficialmente, enero es mes de comienzos (o regresos) porque Rigoberta Bandini también vuelve a las listas de novedades (tras su sencillo antes de Navidad con Julieta Venegas) con su nueva colaboración con las magnéticas Pipiolas, un dúo perfecto que une a la catalana sus habilidades para desdibujar cualquier género musical y crear su propia identidad.

JLo - Can't Get Enough

El nuevo álbum de la icónica e irrepetible Jennifer Lopez se acerca, y este tema solo es una prueba más de ello. La superestrella mundial llega esta semana con Can't Get Enough, cuyo sencillo y vídeo musical se lanzaron el pasado miércoles, cuando el público pudo disfrutar de un nuevo single que nos acerca aún más aThis Is Me…Now, el noveno álbum de estudio de la cantante. Hace 10 años que la cantante no lanza un disco completo original, desde la publicación de A.K.A. (acrónimo de Also Know As).

En esta canción de adelanto, JLo se viste de novia para contar una historia: la del amor. Con una actitud llena de energía y vitalidad, la artista se entrega a la emoción del romanticismo, la pasión y también las bodas en una pieza que defiende volver a enamorarse y dejarse llevar por el fuego del principio, independientemente de lo que venga después, cambiando de novios a lo largo del vídeo, creado por Lopez y el director Dave Meyers, que ha trabajado con otros intérpretes como Drake, Taylor Swift, Harry Styles o Coldplay.

Jennifer Lopez - Can't Get Enough (Official Music Video)

Bombai - Yo Soy Libre

El sonido paradisiaco del ukelele se mezcla con el dembow en lo nuevo de Bombai, que llega con su nuevo tema Yo Soy Libre, el adelanto del que será su próximo álbum. Tras su éxito en radios y rincones, una gira con más de 80 conciertos por todo el territorio nacional, el trío valenciano se dirige sin dudas hacia arriba y lo hacen inaugurando 2024 con un prometedor ritmo que no te dejará quieto.

Se trata de un sample del himno de Nino Bravo, Libre, que adapta la mítica melodía y estribillo del artista más grande de la Comunidad Valenciana, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento. Los chicos de Bombai rinden homenaje al artista con la fusión de pop y ritmos latinos que cantan al renacer tras terminar una relación. El mantra es que se puede olvidar a alguien y ser libre.

Tras Dime Que Ves, junto a Funambulista, Bombai nos trae un segundo pedazo del disco que pronto escucharemos de la banda, que promete grandes colaboraciones, nuevos sonidos y una evolución musical innegable.

Bombai - Yo Soy Libre

Ariana Grande - yes, and?

yes, and? son las palabras (y la canción) elegidas por Ariana Grande para regresar a la música tras casi cuatro años y callar bocas sobre toda la negatividad y el hate que lleva recibiendo desde que es una figura pública, sobre todo en los últimos meses en relación con su cuerpo y su nueva pareja, el actor Ethan Slater.

Ariana Grande - yes, and? (Official Audio)

Chanel - Ahora que no te tengo

Chanel se une al rapero argentino FMK en la nueva bachata (la primera de este, que debuta en el género) que forma parte de su disco ¡Agua!, el primer álbum de estudio de la participante española en Eurovisión, que también sale a la luz al completo este viernes 12 de enero.

Ahora que no te tengo llega para buscar pareja y hacernos bailar una pegadiza bachata con tintes nostálgicos. "A menudo, valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos", apunta la intérprete de 32 años sobre este tema que "habla de ese momento, cuando no sabemos cortar los hilos de aquella relación".

Además, hoy se han escuchado por fin los cuatro temas que quedaban por descubrir de su álbum debut: Vuelta y vuelta, Hasta que amanezca, Sin Sal y Agua.

Chanel, FMK - Ahora Que No Te Tengo (Video Oficial)

Alok & Bebe Rexha - Deep In Your Love

El DJ Alok se une a la albanesa Bebe Rexha para ponernos a bailar con su Deep In Your Love, que canta sobre estar profundamente enamorados, al ritmo del beat del brasileño y con la hipnótica voz de la artista, que lo petó en 2022 con el remix de I'm Good, acompañada por la habilidad del francés David Guetta para mezclar.

Deep In Your Love

👉 Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre

Escucha todas las novedades de Europa FM

👉 Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre