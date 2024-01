Alba Cordero trae samples míticos (y no tan míticos) de canciones

Hacer un sample es coger una muestra o un ejemplo de un audio que ya existe para darle una nueva vida. ¿Qué pasa? Que no siempre se hace de manera elegante y a veces muchos artistas oscilan en la fina línea que separa un sample de la sinvergonzonería.

Alba Cordero repasa en Cuerpos especiales algunos ejemplos de sample que han hecho esto con otras canciones, sin entrar mucho en si están bien o mal... Simplemente están ahí.

Kygo y Ava Max samplean 'Whenever, Wherever' de Shakira en 'Whatever'

Regalo dosmilero para los nostálgicos de los grandes éxitos de Shakira.

Kygo y Ava Max le dan un toque electrónico al éxito de Shakira Whenever, Wherever con su nuevo tema Whatever, que todavía no se ha estrenado de manera oficial. Únicamente la cantante ha publicado un adelanto en sus redes sociales.

Madonna usó el 'Gimme! Gimme! Gimme!' de ABBA para 'Hung Up'

Corría el año 2004 cuando Madonna buscaba inspiración para un nuevo disco.. Madonna quería crear un tema que sonase como una mezcla entre la música de ABBA y los sonidos de Dancetería, un famoso e histórico club neoyorkino que frecuentaba la cantante.

Utilizar la base de Gime, Gime, Gime! le pareció una buena idea y pidió permiso a los suecos, que no aceptaron a la primera. "Tuvieron que pensarlo", contó la propia cantante.

Noel Gallegher sampleó 'Let it Be de The Beatles para 'Don't Look Back in Anger'

La obsesión de los hermanos Gallegher por The Beatles es de sobra conocida.

Liam le puso Lennon a su primer hijo y Noel cogió prestado un trocito de Let it Be para la intro del mítico tema de Oasis. "Nadie se dará cuenta, no es la canción más conocida del mundo", debió pensar Noel.

Robbie Williams cogió la banda sonora de James Bond para 'Millenium'

Millennium es el primer sencillo de Robbie Williams que aparece en el álbum I've Been Expecting You -su segundo en solitario- que fue lanzado en 1998, pero a los fans de James Bond seguro que les suena.

Las primeras notas de la canción pertenecen a You Only Live Once, canción que canta Nancy Sinatra en la película homónima. Por lo menos lo incluyeron en los créditos.

Rosalía utilizó el 'Cry Me a River' de Justin Timberlake para 'Bagdag'...

...Y C. Tangana el 'Pobre Diabla' de Don Omar para 'Tú Me Dejaste de Querer'

