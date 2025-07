Las novedades musicales más destacadas: Leire Martínez, Ava Max, J Balvin y muchos más

Julio se estrena con nuevos temazos de los que disfrutar en verano, en Europa FM los reunimos en las novedades musicales más destacadas de la semana de la mano de Roger Freedom.

Este viernes 4 de julio Leire Martínez refresca con su segundo single en solitario, Tres deseos, mientras que Ava Max celebra el día de la Independencia de Estados Unidos con Wet, Hot American Dream.

¿Y qué sería del verano sin una canción de J Balvin? El artista se une a DJ Snake para lanzar Noventa. Te contamos estos estrenos y más:

Tres deseos - Leire Martínez

El segundo single de la nueva etapa de Leire Martínez ya ha llegado. La artista estrena esta canción tras cantarla por primera vez en directo en su concierto en León organizado por Europa FM.

Con un ritmo mucho más pop que Mi nombre y una letra mucho más relajada, este tema abraza lo melódico y romántico, donde su timbre de voz tan característico está hecho para la canción.

Wet, Hot American Dream - Ava Max

Para celebrar por todo lo alto el Día de la Independencia de los Estados Unidos, Ava Max estrena esta canción de pop con arreglos electrónicos que tan buenos resultados le ha dado a lo largo de su carrera, generando un refrescante tema.

A la canción la acompaña un colorido videoclip inspirado en la bandera de los Estados Unidos, protagonista a lo largo de todo el vídeo, en el que la artista hace guiños a algunos elementos de la cultura popular de su país como el béisbol o el icónico poster de We can do it, en el que se reivindicaba la figura de las trabajadoras estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Together - David Guetta & Bonnie Tyler

Dos grandes veteranos de la música se unen a Hypton para arrasar con Together. La música electrónica envuelve este julio para dar rienda suelta a todas las fiestas, mezclando los ritmos y la emblemática voz de la cantante.

"Esta canción significa mucho para mí... Es una celebración del viaje que hemos compartido juntos todos estos años", ha compartido el DJ francés.

The one - Kesha

Kesha se atreve con lo épico en su nueva canción, un adelanto de su nuevo álbum. En él, los sonidos envolventes, los coros y el efecto in crescendo son los verdaderos protagonistas.

Un tema pop fresco y disfrutón para este verano, donde la artista pone su sello de identidad.

Noventa - DJ Snake, J. Balvin

J Balvin y DJ Snake aterrizan con Noventa, una referencia deliberada a la energía nostálgica y el caos colorido de los años 90, con claras referencias en el videoclip y en la identidad visual del tema.

Combinando la producción global y enérgica de DJ Snake con el estilo reguetonero inconfundible de J Balvin, el tema vibra con un ritmo contagioso, un beat contundente y la interpretación fluida y segura de J Balvin, convirtiéndola en una potencial canción del verano 2025.