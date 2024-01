Así suena 'J Christ', la canción con la que Lil Nas X regresa a la música

¡Milagro postnavideño!

Lil Nas X sale del retiro musical en el que llevaba desde finales de 2022 y ha anunciado su regreso con J Christ, una canción que promete ser apoteósica. Con una temática religiosa y divina, el rapero estadounidense establece un interesante símil entre Jesucristo y él y lanzará un tema con su nombre.

En los visuals, podemos verlo tumbado y atado en una cruz mientras un grupo de hombres y mujeres lo levantan para crucificarlo. Y tenemos fecha de estreno: el próximo viernes 12 de enero.

Además, ha subido un pequeño clip de 30 segundos en TikTok:

El intérprete de Montero (Call me by your name)ha borrado todas las imágenes restantes de su Instagram, así como el resto de posts que había subido con la promoción del single. Todos ellos tenían simbología religiosa, como varios dibujos suyos vestido como un sacerdote con la frase 'En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén'.

"Todos me llamaron One Hit Wonder. Después hice uno de los álbumes con más streams del año [Montero], con tres éxitos en el top cinco. Ahora dicen que mi nueva mierda no va a hacer nada. No os habéis dado cuenta de que soy el favorito de los dioses", escribió también.

Está claro que Lil Nas X también ha renacido y está preparado para su regreso al mundo de la música por todo lo alto.