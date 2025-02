Nacho García dedica un mensaje a "la criatura más perfecta de la creación: los gatetes"

Como bien han indicado en Cuerpos especiales al comenzar la Carta a la ciudadanía, el Día Mundial del Gato "sería Top 3 de los días del año".

Una fecha especialmente indicada a "la criatura más perfecta de la creación: los gatetes". "Sois dueños de la galería de fotos de nuestro móvil y del mundo entero", ha explicado Nacho García, "una criatura mágica, increíble, como volver a ver un amanecer o ver a Vicente volver a concursar en Pilla la cita y gana la guita".

Animales con encanto como "vuestras caritas guapas o vuestra forma insolente de maullar" por los que los humanos se esfuerzan en proveer del "mejor pienso o los mejores juguetes que ignoráis".

Para finalizar, Eva Soriano ha cantado con "el teclado de los michis" para tocar en directo la versión felina de Billie Eilish - What Was I Made For? en directo.