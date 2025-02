Nacho García hace vudú del bueno a la gente que escucha mornings: "La radio por la mañana no te acompaña, te comprende"

El vudú hecho bien de Nacho García es este jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, para la gente que escucha la radio: "Y no todos, la gente que madruga y escucha la radio por las mañanas".

El presentador de Cuerpos especiales ha dedicado su sección de buen rollo a la gente que, aunque no pueda con su vida, se enchufa la radio a primerísima hora: "Porque la radio por la mañana no te despierta, la radio por la mañana te comprende. La radio por la mañana es en directo con gente que se ha despertado a la misma hora que tú".

En el programa especial grabado en el Teatro Capitol de Gran Vía, con un millar de oyentes del programa, Nacho ha definido la radio como "la tele bien": "La radio te acompaña mientras conduces. ¿Te acompaña la tele? No. No te acompaña la tele. ¿Te acompaña la tele mientras sales a correr? No, no te acompaña la tele mientras corres. Como mucho a Montoya pero a los demás no les acompaña la tele mientras corren... "

"La radio es como tener un periódico en tu oreja. Solo lo podemos decir nosotros y los toros en Sanfermines, en los encierros", ha seguido Nacho García acompañado de Eva Soriano. "Porque además, cuando te levantas temprano por la mañana no ves bien. Solo puedes recibir estímulo auditivo", ha añadido.

Hay otra ventaja en la radio. "Si escuchas su voz y no le ves la cara, puedes enamorarte de un locutor o una locutora", han asegurado los dos presentadores. "Todos tienen la voz sexy".

"¡Viva la radio por las mañanas! ¡Viva la radio cuando vas conduciendo porque es el piloto que te acompaña! ", ha terminado Nacho antes de regalarle a su muñeco un transistor pequeñito de radio porque "la radio no son los presentadores, la radio son los oyentes que se conectan cada día".