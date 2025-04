Nacho Garcia, a Javier Bardem: "Nos gustan muchísimo la película que te montas en los conciertos"

Javier Bardem y Penélope Cruz lo dieron todo este domingo en el concierto de Lenny Kravitz en Madrid. Es habitual ver al actor entregándose en los conciertos y solo hay que ver el vídeo viral de él en la grada viendo a Judas Priest para hacerse a la idea de lo que disfruta.

Lo da todo y eso ha inspirado a Nacho García para dedicarle la última carta a la ciudadanía de Cuerpos especiales.

Querido, Javier. Estamos muy a tope con la película que te has montado en los conciertos. Estamos a tope con tu película No es país para siesos. Ya sabíamos que eras el mejor actor del mundo, lo que no sabíamos es que eres el mejor espectador. Cómo demostraste en el concierto de Judas Priesta que parecían tus teloneros.

Cuando dicen que el público es el 50% de la actuación se refieren a ti. Si te llevamos de público a Eurovisión, ganamos. También te digo que ojalá hubieras puesto el mismo entusiasmo haciendo del Rey Tritón en la Sirenita.

Se está volviendo una costumbre verte entre el público y los artistas que vengan a tocar y vean tu asiento vacío se sentirán desvalidos como un niño de una peli de Hollywood al ver que su padre no está viéndolo. Por eso te dedicamos esta carta a ti, porque antes el alma de la fiesta eran Los Javis pero ahora es El Javi. Atentamente, Cuerpos especiales.