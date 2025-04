Javier Bardem y Penélope Cruz cantan 'Let Love Rule' junto a Lenny Kravitz en el concierto del Movistar Arena de Madrid

El concierto de Lenny Kravitz este domingo en Madrid tuvo dos artistas invitados. Penélope Cruz y Javier Bardem no se perdieron el show de su amigo —su vuelta a España tras siete años sin pisar nuestro país— y lo siguieron atentamente desde la grada.

Desde allí escucharon al cantante dedicarles al piano I'll Be Waiting mientras las linternas de los móviles iluminaban un repleto Movistar Arena de Madrid, testigo del concierto de Kravitz para presentar su doceavo álbum de estudio, Blue Electric Light.

Y allí recibieron al cantante, que abandonó el escenario mientras cantaba Let Love Rule para unirse a Penélope y Bardem y darlo todo desde la grada antes de despedir el concierto.

"We got to let love rule", cantaba el artista cuando apareció por sorpresa en la zona del pabellón en la que estaban Penélope, Bardem y su grupo de amigos, entre los que se incluía la actriz Goya Toledo.

Kravitz lo dio todo junto a sus amigos antes de despedirse en un perfecto castellano. "Siempre estaréis en mi corazón", dijo el cantante, que antes de terminar el concierto se quitó las gafas para despedirse del público mirándole a los ojos. ¡Nos vemos en el próximo show!