Cuerpos especiales reparte 5.000 euros en 'Pilla la cita y gana la guita', un premio directo al TOP 3

A pesar de los problemas técnicos que han impedido la conexión en la hora habitual en la que se lleva a cabo el concurso Pilla la cita y gana la guita, no ha podido haber un mejor final en Cuerpos especiales.

Melisa, una oyente de Mallorca que lleva participando en el concurso "desde hace meses", ha respondido correctamente a las tres citas planteadas por un Roberto Rahona transmutado en El Xokas: "Todo con una canción entra mejor"; "No se puede. No me traigas las sobras de los dulces", y "Tiene mejor postura cervical que nosotros delante del ordenador"

"Llevaba meses participando, pero sabía que cuando participara lo iba a ganar", ha indicado Melisa, que sabe muy bien qué va hacer con los 5.000 euros que ha conseguido. "El finde que viene creo que voy a invitar a mi marido a un hotelito con spa y el resto a ahorrar un poquito".