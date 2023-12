Alejo Sauras y Antonio Hortelano son actor y director en la obra de teatro 'La ilusión conyugal'

Antonio Hortelano dirige y Alejandro Sauras protagoniza en el Teatro Bellas Artes de Madrid La ilusión conyugal,una función en la que una pareja decide confesarse mutuamente las infidelidades. Es entonces cuando salen a relucir las miserias y mentiras de las que han sido objeto durante su relación, hasta llegar a conseguir quitarse la máscara y mostrarse como son en realidad. "Qué puede salir mal", bromea Nacho García.

Los intérpretes reconocen que después de la tensión de un estreno, lo mejor es irse a tomar algo para relajar el cuerpo y poder descansar. "Hay que quemar la energía antes de irte a casa", dice Hortelano. Alejo Sauras directamente apaga el móvil para no recibir mensajes de su compañero.

Hortelano conocía el texto desde hace 10 años y no paró hasta poder llevarlo sobre las tablas. "Siempre lo he tenido en la cabeza, lo propuse desde el principio y desde que me dieron el ok he hecho 82 versiones", cuenta antes de confesarse un pelín adicto al trabajo: "Lo hago porque disfruto".

Hace 25 años que se conocen, una experiencia que ha hecho que todo fluya más fácil en esta obra. Hortelano está tan sumergido en ella que si algún actor causa baja, sale él a escena. "Un día, que no sabemos cuándo será, hará él la obra", bromea Sauras.

Dos viejos conocidos de 'Al salir de clase'

Este año han compartido otro proyecto juntos,Cita Barcelona, una serie en la que aunque no han compartido capítulo, sí han hecho las delicias de los millenials que no olvidan Compañeros, la serie en la que Quimi (Antonio Hortelano) y Valle (Eva Santolaria) se enamoraron. Sauras, que era Santi Rivelles otra mitica serie, Al Salir de Clase, se muestra incrédulo ante la emoción de Lalachus. "La gente lo olvida todo", dice. "La gente no olvida nada, ¿sabéis quiénes sois?", replica la presentadora, fanática donde las haya.

"Me hizo mucha ilusión reencontrarme con estas personas, pero no pensaba que...", vacila Sauras. Hortelano entiende y empatiza un poco más con esa nostalgia: "Sí que es cierto que aunque sean personajes distintos, es verdad que eso te lleva a un sitio donde lo pasamos muy bien y aprendimos muchas cosas". "Coincidir con Eva fue fantástico, teníamos los dos muchas ganas, estábamos esperando el momento que fuera bonito, nos habían propuesto algo... Cuando rodamos habían pasado 25 años y fue como si no pasase el tiempo, fueron 3 años rodando juntos todos los días", recuerda.

