Anabel Alonso: "Hacer de El Chombo en 'Tu Cara Me Suena' fue más difícil que ser La Celestina, parecía un morcón verde"

Una reverencia merece nada más llegar una actriz tan reconocida como Anabel Alonso.

La hemos hecho madrugar un lunes, así que lo primero que hemos hecho ha sido ofrecerle un café para empezar hablando de las cosas importantes. Su queridísimo Athletic ha ganado la Copa del Rey.

Este jueves, Alonso estrena La Celestina en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Ya ha girado por España con esta obra, por la que además está nominada a un Premio Talía, pero aterrizar en la capital siempre impone. "Vamos a estar dos meses y sí, estoy un poco con el culo apretado", cuenta.

El guion de la obra es absolutamente fiel a la obra original, condensando sus escenas más relevantes en una hora y cuarenta minutos. "Las escenas son vertiginosas, casi se solapan. Es como zapping de la Celestina. Además, el lenguaje está adaptado y aunque guarda los aromas del castellano antiguo, se entiende perfectamente", cuenta la intérprete antes de llamar a los jóvenes que tengan exámenes o trabajos de literatura a que vayan al teatro para "quitarse todo el mogollón".

Además, la promo de su obra viene con spoiler: "Muere todo quisqui. Es una tragicomedia, comedia porque pasan muchas cosas y tragedia porque aquello es una debacle". Es una Celestina para todos los públicos que se pone a pie de calle.

El paso de Anabel Alonso por Tu Cara Me Suena

Anabel Alonso y Eva Soriano tienen algo en común. Las dos participaron en Tu Cara Me Suena y para Anabel, grabar el programa de televisión fue más complicado que interpretar a la Celestina.

"Hacer de El Chombo fue más difícil que La Celestina. Aparte de que tenía que hacer unos movimientos rarísimos, era un ser que no tenía articulaciones", recuerda la actriz, que cantó Dame tu cosita y se convirtió en el vídeo más visto de Tu Cara Me Suena.

40 millones de reproducciones, que se dice poco.

Cuando se lo propusieron, casi no dudó. Su osadía le valió para convertirse en un fenómeno viral.

"El Chombo es un ser espigado y delgado, pero yo parecía un morcón verde", bromea. "Yo es que le pongo convicción y luego me sale bien, como lo de cocinar", cuenta antes de reconocer que volvería a participar en Tu Cara Me Suena sin pensarlo. Eva Soriano se apunta también. Quieren una especie de All Stars TCMS y poco han tardado en pedírselo a Tinet Rubira.

