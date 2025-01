Antonio Resines anuncia en exclusiva en 'Cuerpos especiales' que se hará una película del cómic 'Sargento Resines'

El viernes 31 de enero llega a los cines Mikaela, la nueva película de Antonio Resines en la que trabaja con Natalia Azahara. Para hablar sobre este trabajo los dos actores han visitado este martes Cuerpos especiales y, aunque la promoción ha sido caótica, han derrochado buen rollo.

Pese a la diferencia generacional —Resines tiene 70 años y Azahara, 24—, los dos actores se entienden a la mil maravillas y, siempre con respecto, se han lanzado dardos durante toda la entrevista.

¿Cómo es trabajar con alguien tan experimentado como Antonio Resines? "Con alguien tan experimentado tiene que ser un placer, pero con Antonio Resines... Con Antonio Resines, tremendo", ha empezado diciendo la actriz como una declaración de intenciones.

Eva Soriano tampoco se ha quedado fuera de los chistes. Nuestra presentadora, que ha trabajado durante años con Resines, ha inspirado al actor para hacer muchos de sus chascarrillos. "La UCO no es un bar, ¡eh! ¿Qué vas a saber tú si no tenéis ni idea en este programa?", le ha dicho Resines. "Aquí no tenéis estudios". "Y tú eres licenciado...", le ha respondido Azahara saliendo en defensa de Eva. "Esta es más mala... cuando se despierte es peor que tú, de ese nivel de maldad", le ha dicho Resines a Eva.

Los dardos y las risas han ido y venido durante toda la entrevista en la que también se ha hablado de la mili de Antonio Resines y de su estatura. Ha habido debate con Eva Soriano: ¿quién es el más alto de los dos?

Sobre Mikaela, la película de Daniel Calparsoro, han contado también que hicieron entrenamientos especiales y Resines ha dejado en evidencia que no conoce a todo el casting. "No nos vimos. No sabíamos qué habían hecho hasta que vimos la película, hasta el montaje final", le ha justificado Natalia Azahara.

El caos ha imperado desde el inicio de la entrevista porque, pese a que la idea era promocionar Mikaela, Antonio Resines ha empezado compartiendo una exclusiva con los oyentes de Cuerpos especiales: "Vamos a hacer Sargento Resines [el cómica de de David Galán Galindo y Salva Espí]. Lo vamos a trasladar a la gran pantalla con David Galán Galindo como director".