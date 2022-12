Así fue la alocada cena de empresa de 'Cuerpos especiales' con Eva Soriano, Iggy Rubín, Jota Music y más

Javi Sánchez ha llamado a Iggy Rubín para contarle uno de sus famosos datos sobre estudios de la vida cotidiana, pero en lugar de eso han acabado hablando de la alocada cena de empresa de Cuerpos especiales.

"Hoy no, hoy no por favor te lo pido, nunca te he pedido nada te lo pido hoy", le ha dicho el presentador al DJ en cuanto le ha cogido el teléfono.

Y es que la cena de empresa se fue de las manos, según ha contado Iggy: "Yo no he superado la cena de ayer, cuando Carlos Peguer entró en el armario públicamente y pidió que lo tratemos como una heterobasica, nos lo pidió por favor varias veces, fue muy fuerte", revelaba sobre el integrante de La Pija y La Quinqui.

Otro que tampoco faltó a la cena fue el Niño Paco, que se puso cariñoso con Raquel. Pero la cosa no ha quedado ahí, el presentador también ha desvelado la situación de Jota Music en la cena: "Anda que ibas bonito, más tiempo en el baño que en la pista (de baile), qué desgraciado, qué tripotera te dio con la cena", ha revelado.

Entonces ha sido cuando Javi le ha hecho la pregunta comprometida a Iggy: "¿te fuiste solo?", le ha preguntado. El presentador ha intentado mantener su mentira pero hemos escuchado de fondo la voz de su compañera Eva Sorinao ¿Pasaron la noche juntos?

