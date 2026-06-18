Belén Aguilera: "Mediterrania' sigue siendo muy intensa pero tiene otra velocidad"

Belén Aguilera ha vuelto de visita a Cuerpos especiales para presentar Mediterrania, su nuevo EP lanzado el pasado 12 de junio que llega como la cara B de Anela.

Es la secuela luminosa de su anterior EP y un trabajo dedicado a todo lo que sana a Belén Aguilera como "el mar, los amigos y la naturaleza", una excusa para hablar de cómo es el día de playa ideal para la cantante.

"Sería ir con amigos, no ir ni muy pronto ni muy tarde y llevar la neverita con las cervezas", ha contado la catalana que llevaría a este plan una buena cantidad de berberechos. "Me puedo comer cinco latas", ha añadido la cantante, que es más de berberechos y aceitunas que de patatas.

La cantante no quiere una playa masificada, quiere una playa a la que hay que llegar dándose una buena caminata. "No me gustan las playas con tumbonas", ha dicho para acabar hablando de sus conciertos descalza. "Acabo con los pies hechos una mierda, ya no tengo sensibilidad en los pies", ha dicho antes de adentrarse en su nuevo trabajo.

"Soy dos cosas opuestas conviviendo en un mismo espacio"

El EP es el contrate de su trabajo anterior. "Soy todo el rato dos cosas opuestas conviviendo en un mismo espacio, por eso cuando dedico mucho tiempo a una cosa, a un mismo concepto, suele ser algo muy extremo", ha contado. "Para mí Anela que era algo como muy extremamente empolvado, pesado, rococó, algo muy barroco... Necesitaba un poco de aire fresco, de abrir las ventanas. De aligerar un poco, soltar un poco de peso, algo muy ligero", ha contado a Eva Soriano y Nacho García durante la entrevista.

"Al final, para mí los conceptos aunque sean ligeros, siguen siendo intensos. Si hascas hay mucho detrás", ha apuntado sobre el disco que surge ante una necesidad. "Anela es algo que costó mucho de hacer y desarrollar y necesitaba como algo un poco espontáneo", ha seguido.

"Anela es algo que costó mucho de hacer y desarrollar y ahora necesitaba algo más espontáneo"

Belén Aguilera necesitaba espontaneidad: "Anela fue un proceso de aprender a trabajar con con mucha gente nueva y de aprender a poner las cartas sobre la mesa de alguna manera, sentar un poco pilar... Sentar un poco los pilares de lo que venía después y Mediterrania yo siento que ha sido aprovechar la conexión que había con el equipo y con el trabajo, hacer algo más espontáneo desde el disfrute y que no todo tenga que ser tan mirado".

"Sigue siendo algo muy intenso pero tiene otra velocidad, noto un poco eso", ha añadido.

El disco incluye temas como Mi primera canción. "Es una canción que nace de ese momento de estar tirado en la playa relativizando las cosas que han pasado y sentir que no pasa nada y te lo perdonas un poco todo", ha añadido la cantante, que incluye en el disco otras canciones como Mejores momentos.

"Cuesta terapia pero también cuesta un poco un punto de querer relativizar", ha dicho . De decir Hasta aquí. Cuesta un cambio de chic", ha señalado la cantante que canta sobre la importancia de la amistad en Mis amigos. "Yo diría que es de mis favoritas del EP porque puedo reflejar algo muy triste o doloroso de una manera muy ligera", ha dicho sobre la frase En otro momento me vendría abajo | Pero a día de hoy no me importa un carajo. "Esto también es un ejercicio para mí. Se entiende el olvido como mecanismo de defensa mental, quitarle ese peso y decir un recuerdo bonito vale más que el olvido para poder sanarte".

La canción está dedicada a la red de apoyo que tiene cada uno y que no solo está compuesta de amigos íntimos, sino también de gente con la que uno conecta y puede hablar, como le pasa con Eva Soriano con la que hace match cada vez que visita Cuerpos especiales. "Yo creo que tenemos un crush de amigas", ha dicho Eva antes de ponerse a hablar con Belén de series

La entrevista ha terminado con promo de los próximos conciertos de Belén Aguilera que tiene dos planes muy distintos a la vista. Este verano recorrerá España de festival en festival y después de verano arranca una gira de teatros de la que ya ha adelantado las claves del setlist.

"Lo que vamos a ver, además de poder disfrutar de la escenografía, es algo más íntimo y teatral. Algo más solemne, con otro enfoque", ha dicho la cantante que también ha avanzado que no será igual el repertorio en todos los conciertos de este verano "Va a depender de la hora", ha dicho sobre lo que podemos esperar de cada festival.