Eva Soriano flipa con las anécdotas de Bad Gyal con Zion y Daddy Yankee en el cumpleaños de J Balvin

Quien conoce a Eva Soriano sabe que la presentadora de Cuerpos especiales es ULTRAFAN de Bad Gyal. Por eso, no pudo contener los nervios cuando la entrevistó junto a Nacho García en un hotel de Madrid con motivo del lanzamiento de su disco Más cara.

Lo de Que no conozcas a tus ídolos deja de tener sentido al escuchar la charla y las anécdotas que la propia cantante catalana contó sobre su buen rollo con Daddy Yankee.

" No es un álbum conceptual no pretendo lanzar ningún mensaje en concreto"

"Siento que los fans van a encontrar mi línea de siempre aunque he experimentado con géneros que no había hecho antes", dijo Bad Gyal a Eva y Nacho al empezar a hablar del disco, que la presentadora llama El Evangelio.

La cantante ha trabajado de manera distinta en este álbum y ha experimentado con nuevos géneros aunque "a nivel de energía y de vibra sigue manteniendo el mismo vibe". "Es música para disfrutar, bailar, soltarse", apuntó sobre Más Cara. "Mi intención con mi música no va mucho más allá de eso. No es un álbum conceptual no pretendo lanzar ningún mensaje en concreto. Sigue estando dentro de mi mundo y de mi energía, la verdad".

Nuevos estilos y un equipo ecléctico

Bad Gyal experimenta con nuevos estilos en este trabajo y, en parte, lo consigue gracias a su equipo. Aunque ella sabía lo que quería, trabajar con gente muy diversa ha ayudado. "No quiero que suene como que yo era la cultureta de géneros porque había un equipo de gente muy ecléctico en el estudio y esto es lo que le ha dado la riqueza de géneros porque siempre había alguien que podía aportar algo", ha dicho Bad Gyal, que intencionadamente ha apostado por ciertos sonidos

"Los reguetones del disco se sienten vintage de manera intencional", ha dicho la cantante "muy fanática de esta música": "Es lo que consumo y es lo que me apetecía hacer cuando entraba al estudio".