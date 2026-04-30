Eva Soriano, contra su propio FOMO: "Yo tengo mentalidad de tiburona, porque si paro me da un apechusque"

Este puente de mayo Eva Soriano tiene un plan en contra de su modus operandi habitual: descansar en casa. Y es que la presentadora de Cuerpos especiales está "cansada" y no aguanta su propio FOMO: "Llevo seis años a puro machete, a puro plan. Salgo más que el camión de la basura".

Como cada jueves, Eva Soriano se queja al lo grande, pero esta vez Eva le grita a una nube va para ella misma. Y es que la presentadora de Cuerpos especialesestá cansada de ser un "Pokémon tipo jaleo".

Sí, por todos es sabido que la humorista no para, y ella misma es consciente: "Digo basta, mi FOMO tiene que parar. Es el único que sale en puentes y festivos". Este viernes 1 de mayo es el Día del Trabajador, y Eva quiere parar de verdad.

Pero este no es su modus operandi habitual. "Mi pijama es como la ropa de stripper. Me dicen de tomar algo, me la quito y zas", compara la presentadora. Tan rápida es que recomienda llamarla a ella y ofrecerle unas cervezas si pasa algo, antes que a la Policía. Allí estará rápidamente.

"Llevo seis años a puro machete, a puro plan"

A día de hoy la cómica sigue recordando cuando le quitaron la libertad en la pandemia ."Llevo seis años a puro machete, a puro plan. Salgo más que el camión de la basura, el típico chiste", ha explicado la conductora del anti-morning show.

"Hay gente que me dice que tengo que parar porque en redes muestro esta efervescencia, pero ¿tu te crees que no descanso en una silla de un chiringuito?", ha intentado defenderse. No obstante, la cómica es totalmente consciente de que sale mucho y que todo lo muestra en redes. "Si yo me contagio de un hongo o algo radioactivo es más fácil que se meta en casa el resto de la sociedad en casa que meterme a mi", bromea.

"Duermo, me voy y a funcionar"

"Hay gente que ha venido a mi casa y me ha preguntado donde está el baño y no lo sé", ha bromeado Eva. Y tiene clara su rutina: "Duermo, me voy y a funcionar".

La presentadora se ha definido a la perfección: "Creo que tengo mentalidad de tiburón, porque ellos no pueden parar, porque si paran se mueren. Yo tengo mentalidad de tiburona, porque si paro me da un 'apechusque'".

No obstante, es consciente de que está de lo más "cansada". "Lo que hago es vivir experiencias", ha dicho con la boca pequeña, pero ahora siente "mucha empatía conmigo misma porque estoy cansada".

"Sé que no estoy sola en esto. A toda esa gente que este puente por lo que sea le pique el gusanillo y quiera hacer muchos planes, le digo que se quede tranquilito en casa", ha recomendado Eva. Y pro último ha lanzado su lema: "Porque hay veces que de la cama hoy me quedo en pijama".