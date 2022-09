Bertus trae las supersticiones más extrañas en su reportaje para Cuerpos especiales

Hoy es martes y 13 y qué mejor día para que Bertus haya enfocado su reportaje para Cuerpos especiales en las supersticiones.

Además, ha estado investigando, como buen reportero del morning de Europa FM que es, y nos explica el origen de esta fecha maldita: "Según los romanos, el día martes está relacionado con la guerra, la violencia y la desgracia", y añade "Por eso al planeta Marte se le puso este nombre, en honor al Dios de la guerra". Por otro lado, Bertus nos explica que el número 13 hace referencia a Judas, que traicionó a Jesús.

Con toda esta fuente de sabiduría, Bertus sale a la calle a preguntar a la gente si son supersticiosos. La mayoría tienen gran respeto a no derramar la sal, o a no abrir los paraguas dentro de casa. Aunque hay otras más extrañas como silbar dentro de casa o dejar el sombrero encima de la casa. Pero más allá de supersticiones a Bertus le han dado consejos, ¡hasta para librarte de tu ex!.

Pero Bertus no solo se ha empapado del conocimiento de la calle, y trae a Cuerpos especiales otras supersticiones como la que hay en China con el número cuatro, que les da tanto miedo que incluso algunos bloques de pisos pasan de la tercera planta a la quinta.

Y por si esto no fuera surrealista, en Turquía comer chicle por la noche lo relacionan con comer carne de los muertos.

