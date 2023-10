JUGUETONES EN CUERPOS ESPECIALES

Canciones generadas por IA, o no: Bertus pone a prueba a Eva Soriano y Nacho García

La turra de la gente en las redes sociales este fin de semana con las fotos de anuario generadas por Inteligencia Artificial ha sido gorda, así que Bertus ha salido a la calle a indagar qué piensa la gente de estas movidas y, de paso, currarse un jueguecito para poner a prueba a Eva Soriano y Nacho García. Todo para que una IA no le quite el trabajo. Con el pan no se juega.