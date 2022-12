Canciones de mujeres enfadadas: la playlist de la semana de Chica Sobresalto

Chica Sobresalto tiene una playlist para cada ocasión y esta semana trae una muy cañera: "Me he traído una playlist de canciones enfadadas, y al final me ha quedado mujeres enfadadas. Porque no nos dejaban enfadarnos".

Weezer - Go Away ft. Bethany Cosentino

Weezer es una de las bandas favoritas de Maialen. Le gusta esta canción "porque el tío está como 'lo siento' y la tía está que sí que sí, pero que te pires".

No Me Querías Tanto (PERARNAU IV, Zahara Remix)

Chica Sobresalto destaca esta canción porque Natalia le llama "ordinario": "me parece un insulto increíble sin tener palabrota".

Bang Bang - Delaporte y Ginebras

Un temazo al más puro estilo coro futbolero pero utilizado al revés.

Anne Lukin - Ay, Pequeña

Por último, Chica Sobresalto nos trae un tema de Anne Lukin con el que cierra esta playlist de mujeres a las que admira.