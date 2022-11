Eva Soriano, Arde Bogotá, Chenoa y Chica Sobresalto ponen música a un poema de Vanesa Martín de 1996

La visita de Vanesa Martín este viernes a Cuerpos especiales para presentar el disco Placeres y pecados ha terminado muy arriba. Eva Soriano y el equipo del morning de Europa FM quisieron darle una sorpresa a la malagueña y no solo lo consiguieron, también le metieron un gol a Roberto Leal.

La cuestión es que el presentador de Pasapalabra sorprendió a la cantante en un programa de Canal Sur al invitar a su grupo de amigas y sacarle una poesía escrita el 17 de enero de 1996. Vanesa Martín alucinó y terminó recitando los versos durante la entrevista.

En Cuerpos especiales han ido más allá y han puesto música a la poesía de Vanesa Martín.

Eva Soriano no ha estado sola en esta ocasión. La presentadora del programa de las mañanas de Europa FM se ha aliado con el grupo Arde Bogotá y las cantantes, y colaboradoras de Cuerpos especiales, Chenoa y Chica Sobresaltoo para esta sorpresa que alucinó a la cantante. "Me ha encantado", ha dicho Vanesa Martín, que, tras escuchar la canción, ha dictado sentencia. No solo han ganado a Roberto Leal, "se ha quedado en el arcén".

Hola, compañero

Yo tengo que hablar contigo,

Compañero, tengo que decirte algo

Y no puedo no me salen las palabras, compañero

Sabes lo que pienso

Que de ti me he enamorado con el tiempo

Y no lo he planeado...

(Chica Sobresalto)

Compañero, ya no me estoy muriendo con tus besos

Y mírame aquí sentada en este sillón

(Arde Bogotá)

Declarándote mis sentimientos, compañero

Como si leyeras en un libro abierto

(Chenoa)

Que de ti me he enamorado con el tiempo

Y no lo he planeado

(Todos)

Que de ti me he enamorado con el tiempo

Y no lo he planeado

Placeres y pecados, el nuevo disco de Vanesa Martín, sale a la venta este viernes 25 de noviembre. Lee aquí la entrevista completa con Vanesa Martín.