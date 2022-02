Cariño: "La fiesta del vídeo de 'Si quieres' fue real. Nos pillamos un pedo..."

Paola, Alicia y María, componentes de Cariño , visitan Cuerpos especiales para presentarnos No me convengo , el segundo adelanto de su próximo disco.

Las chicas de Cariño visitan Cuerpos especiales para hablarnos de su nuevo single No me convengo, segundo adelanto de su próximo disco que han titulado con el nombre del grupo.

Ellas mismas definen su música como "pop para la bajona", algo que le has venido muy acorde para este último trabajo. "Para la época en la que lo hicimos, que ha sido durante el covid que ha sido bastante jodido, lo sentimos como el proyecto que se tiene que llamar homónimo, porque "cariño" también es un concepto", ha explicado Paola.

No me convengo es el segundo sencillo de Cariño, tras Si quieres, que presentaron con un videoclip ambientado en una fiesta. En realidad una "ambientación" muy real, tal como nos han contado: "La fiesta era real, no era mentira. Yo terminé con un pedo..."

Las tres nos confiesan que han sido "muy farras", cada una en su época. "Yo a lo mejor he terminado una fiesta en Bilbao y me he ido a los Sanfermines de after", nos ha confesado Paola.

De hecho, hay una leyenda urbana de que las Cariño se constituyeron como banda en un after. "Yo me fijé en Alicia en un after, en La Marquesita. La conocía de vista y era muy calladita y luego la vi allí bailando en el after. Y después la fichamos en el concierto de El buen hijo", nos cuenta María.

Entre los diferentes artistas con los que le gustarían hacer una colaboración, las chicas de Cariño nos confiesa que les encantaría hacer una canción con Bad Gyal.

Por otro lado, la banda tocará nada más y nada menos que en Coachella, y también nos han contado que una vez en Estados Unidos harán una minigira por diferentes ciudades cerca del festival.