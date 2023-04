Carlos Torres desvela si 'La Reina del Flow' tendrá tercera temporada o no

Carlos Torres aterrizó en España con la espalda un poco "tocadita" pero parece que ya está mejor. "Antes de viajar a España me dio como un espasmo muscular", dice sobre este "latigazo lumbar" por el que tuvo que ponerse dos inyecciones.

El actor ha viajado a España para promocionar su nuevo trabajo en la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, que se estrena este mismo viernes en Netflix. Carlos Torres se une a un reparto en el que destacan Amaia Salamanca o Begoña Vargas.

"Los muchachos de la isla se revelan y hacen todo para salir", adelanta el intérprete sobre la trama de esta nueva temporada. "Ya no se tragan el cuento de Astrid", explica sobre ese mundo que aunque se les presentó como una especie de paraíso para influencers, no era más que una trampa para terminar retenidos contra su voluntad.

"Las cosas se ponen un poco siniestras. Yo llego a controlar a estos muchachos, voy a reforzar el tema de la seguridad de la isla. Al final de la primera temporada matan a una mano de derecha de seguridad y yo voy a reemplazarlo para que Astrid no pierda el control", dice.

A pesar de que Eva Soriano e Iggy Rubín han intentado sonsacarle algún detalle que no se sepa de lo que pasará en estos nuevos capítulos, Torres no suelta prenda. "Como espectador se ve una evolución, vi la primera temporada cuando estaba grabando la segunda. Todos los personajes están más maduros", explica el colombiano, que no escondió su acento latino durante el rodaje. "Me dejaron hablar con mi acento para estar más cómodo aunque a veces el personaje juega y se burla desde su posición de poder".

El actor no conocía al resto del reparto porque no estaba en la primera temporada pero agradece que tanto el elento como el equipo de producción le han dado mucho cariño. "Me sentí en casa desde el primer día, sobre todo por La Reina del Flow", dice antes de matizar que todo era nuevo para él. "Jamás había ido a Lanzarote y es brutal, fui feliz allí. Fue la localización que más disfruté del rodaje".

¿Tendrá 'La Reina del Flow' tercera temporada?

El éxito de La Reina del Flow ha sido estratosférico. Le han llegado a mandar mensajes desde Mongolia alabando su trabajo en la novela, que suma adeptos por todo el mundo.

Eva Soriano no ha tenido miedo de hacerle la gran pregunta aprovechando su visita a Cuerpos Especiales: ¿Habrá o no tercera temporada?

"Yo no tengo esa información, pero los que somos parte del elenco sabemos que hay intención, que tienen ganas. Creo, desde mi punto de vista, que la serie lo merece, hay muchos fans a los que le encantaría, a mi encantaría ser parte de una tercera pero en realidad no sé si hará realidad como tal. Sé que tienen ganas y que hay intención", desvela el intérprete, de lo más escurrudizo.