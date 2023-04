Belinda: dónde nació, su amistad con Ana Mena y su última pareja conocida

El género urbano va ganando cada vez más peso en nuestro país y Belinda es un claro ejemplo de proyecto exitoso. Con una carrera de casi veinte años, la artista no ha dejado de evolucionar y probar diferentes estilos musicales.

Ahora, la estrella lanza Edén, la canción principal de la serie Bienvenidos a Edén, en la que ella tiene un papel protagonista.

Repasamos la larga trayectoria musical y la discreta vida privada de Belinda.

De dónde es Belinda

Belinda nació en Madrid en 1989 (33), hija de padre español y madre hispanofrancesa. Su padre y su tío tenían una fábrica de productos médicos en Madrid y decidieron expandirse y abrir otra en México. Así que toda la familia se trasladó allí cuando ella solo tenía cuatro años.

La artista vivió en dicho país hasta marzo de 2022, cuando optó por regresar a España. Debido a su nacimiento, Belinda también tiene la nacionalidad española. Es este el motivo por el que tiene un fuerte acento mexicano a pesar de haber nacido en Madrid.

Los inicios de Belinda en la música

Belinda cuenta con cuatro álbumes de estudio: Belinda (2003), Utopía (2006), Carpe Diem (2010) y Catarsis (2013).

El primer disco de la mexicana se convirtió en doble platino y oro en su país natal y disco de platino en Estados Unidos, situándose en el radar musical al comienzo de la década de los 2.000.

En su segundo disco, los singles Bella Traición, Luz Sin Gravedad y Alguien Más lograron hacer del álbum un éxito y vender más de 100,000 ejemplares en México.

Las colaboraciones más populares de Belinda

Más allá de sus canciones en solitario, Belinda ha participado en exitosas colaboraciones.

Entre estas destaca su colaboración junto a los Kumbia Kings y el cantante Pee Wee en la canción Quién, y su colaboración de rock con el grupo mexicano Moderatto, en Muriendo Lento.

Con su participación en la película de Disney, The Cheetah Girls 2, la artista colaboró con las estrellas del cine estadounidense en las canciones A La Nanita Nana, Why Wait y Dance With Me.

Belinda también ha lanzado éxitos en el ámbito de la música urbana, como Te Quiero junto al cantante Flex, Si no te quisiera junto a Juan Magán y Amor a primera vista junto a Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt y Horacio Palencia.

En lo relativo al pop español, Belinda ha colaborado en La niña de la escuela con Lola Índigo y Tini o Las 12 con Ana Mena.

La amistad de Belinda y Ana Mena

Más allá de una simple colaboración, entre Belinda y Ana Mena hay una fuerte amistad. De hecho, las dos aparecieron en la serie Bienvenidos al Edén.

Además de ser grandes artistas dentro del mundo de la música, ambas demostraron ante las cámaras que tienen mucho talento para la interpretación. Durante la grabación, las artistas entablaron una relación muy especial.

Ahora bien, ¿desde cuando se conocen?

En el formato de YouTube El Show de Ana Mena, la serie de vídeos donde la malagueña da a conocer más detalles de la serie detrás de las cámaras, las artistas han contado que antes de comenzar a grabar Bienvenidos al Edén, apenas se conocían.

"Habíamos estado trabajando pero sin conectar todavía. Ana y yo siempre íbamos con prisas y no coincidíamos. Pero un día terminamos de rodar y estuvimos hablando durante una hora de trayecto de Costa Brava a Barcelona. Tuvimos una profunda conversación y Ana me cayó increíble", contó Belinda.

"Tengo que decir que Belinda es una chica 10. Ha sido un descubrimiento de verdad en esta serie. Vamos a hacer temas juntas, queda grabado", añadió por su parte Ana Mena.

Su romance y ruptura con Christian Nodal

A Belinda se la ha relacionado durante los últimos años con varios artistas, sin embargo, su única pareja confirmada reciente fue el cantante mexicano Christian Nodal. Se conocieron en La Voz México, donde ambos ejercían de coaches y surgió el amor.

En agosto de 2020, confirmaron que estaban juntos, aunque los dos fueron muy discretos con lo que subían a redes sociales.

La relación avanzaba de forma excelente y en 2021, el cantautor le pidió matrimonio a la madrileña en Barcelona y esta aceptó. Se mostró muy emocionado en Instagram y compartió dos imágenes besándose con ella y en la que se podía ver el anillo. Más adelante, reconocería que se trataba de un diamante de 12 quilates valorado en más de 3 millones de dólares.

Junto a las imágenes, Christian puso: "Damas y caballeros, Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo".

En enero de 2022 comenzaron los rumores de ruptura y al poco tiempo se dejaron de seguir en redes sociales y borraron todos los posts en los que aparecían juntos. A pesar de todo, se mantuvieron en silencio y en febrero Christian se pronunció por primera vez sobre ello y confirmó que lo habían dejado.

"A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos casa uno lo mejor del otro", explicó el mexicano.

Belinda tardó un poco más, aunque lo dijo con unas palabras similares.

Meses después de esto, han ido circulando decenas de rumores en redes en los que se dice que la relación de Christian con la madre de la madrileña era bastante mala e incluso llegó a acusarla de querer vivir de su hija. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre ello.

Belinda ha demostrado durante los últimos años que se trata de una de las cantantes que más fuerte vienen ahora. No se sabe nada de sus próximos proyectos o discos, aunque seguro que serán todo éxitos.