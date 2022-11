Eva Soriano se convierte en Shakira para felicitar a Chica Sobresalto por 'La estrella'

¡Esta semana Chica Sobresalto visita Cuerpos especiales en calidad de invitada porque está de estreno! En dos días lanza su nuevo single La Estrella, pero como somos 'amiguis' la estrenamos en exclusiva en el programa de las mañanas de Europa FM.

Una canción en la que la artista se acerca más al pop y a la electrónica. "Siempre que me preguntaban que por qué huyo de la luz decía 'porque no me gusta', pero no era verdad. Era porque me da miedo a que me llamen tontita", ha desvelado Maialen, asegurando que ahora le apetece hacer pop y por eso este tema va en esta línea.

Una canción con muchas referencias a su adolescencia como la Súper Pop o El bar Coyote, que estará incluida en su próximo álbum, Oráculo.

La estrella es una canción a su yo del pasado, cuando no tenía muchos amigos porque solo quería jugar a lo que ella quería: "Quería ser Shakira, Madonna... También me inventé un programa de radio para ser yo la invitada".

Hablando de Shakira, Chica Sobresalto confiesa que le ha escrito por Instagram. "Le he dicho '¡hola Shakira! Te mando mi canción por si la quieres escuchar antes de que salga. Habla de ti", ha revelado, explicando que lo único que quiere es que le envíe un TikTok con su canción.

Y como en Europa FM los sueños se hacen realidad, a Eva Soriano le invade el espíritu de la de Barranquilla y le responde el mensaje a Maialen. ¡Dale al play para escucharlo!