El consejo de Navidad del Niño Paco: "Id a por Santa Claus que tiene pinta de que le robas el saco y no puede correr"

La Navidad está a la vuelta de la esquina, al menos para Mariah Carey y el Niño Paco. El joven colaborador de Cuerpos especiales se ha puesto en alerta y ha empezado a portarse bien para que los Reyes Magos no se lleven una idea equivocada de él.

"Se me está tachando de delincuente sin ser yo... ¡Mira qué ojitos! ¿Tú crees que un delincuente tendría esta cara?", le ha dicho a Nacho García en su vuelta al estudio del morning de Europa FM.

El pequeño y joven gamberro está convencido de que Melchor, Gaspar y Baltasar "nos están escuchando" y por eso le ha sugerido a Nacho que diga que es "un niño muy bueno". "Te devuelvo el reloj", le ha propuesto a modo intercambio.

No ha convencido a Nacho García, que además le ha sacado esta idea y le ha soltado un jarro de agua fría al contarle que hay que ser bueno todo el año, que no vale con serlo durante tres meses. "¿Me estás diciendo que no es de octubre a enero? ¿Todo el año? ¿Un año entero?", ha preguntado alucinado. "¿Tú sabes lo que ha sido contenerme estas dos semana?".

El Niño Paco ha dejado las calles y su vida ha cambiado. Sus días no tienen alicientes, pero la comida le sabe mejor. "¿A cuántos niños buenos conoces con un piti en la oreja?", le ha preguntado a Nacho García.

Todo sabe mejor ahora y los castigos ya no forman parte de su vida, pero... Al Niño Paco le va la marcha y tiene un consejo navideño para todos los niños de España. "No os portéis bien, id a por Santa Claus que tiene pinta que le robas el saquillo y no puede correr", ha concluido.

Hay cosas que no cambian ni cuando llega la Navidad...