Guitarricadelafuente desvela cómo se enteró del tatuaje de Damiano David con una de sus frases

El joven Álvaro Lafuente Calvo, más conocido como Guitarricadelafuente, ha llegado al estudio de Cuerpos especiales dispuesto a contar todos los detalles de Spanish leather, el recientemente publicado segundo álbum del artista, en el que asegura que ha "estado más en sintonía con lo que llevaba dentro, siguiendo más mi instinto y dejándome llevar por lo que sentía por dentro".

Un disco en el que combina su sello folclórico con toques pop, aunque teniendo claro el sonido que quiere imprimir en cada canción. "Creo que no hay un punto medio. O hacia acá o hacia allá. El contrapunto está en el total", ha indicado el autor, "creo que en las letras mola cuando hay este contraste entre cosas supermodernas y cosas rancias y añejas".

Además, ha recordado el trabajo que ha desarrollado con productores de Estados Unidos: "Fue muy guay porque llegué con las canciones medio construidas y, estando en esa zona de confort, que de repente aportasen un nuevo recubrimiento a las canciones, lo envolvía todo e hizo que todo tuviese una cohesión sonora". De hecho, fue en la propia ciudad de Nueva York donde grabó el videoclip de Tramuntana, uno de los más singulares del disco al estar rodado en plano secuencia: "Hubo que repetirlo 12 o 13 veces, estaba pensado para que fuese por la noche con los neones y tal... como algo más frío. Y, al final, la que salió fue la primera toma de todas, la de prueba".

En cuanto a los títulos de los temas, Guitarricadelafuente ha explicado que se trata de nombres "referenciales" de lugares que le han gustado durante sus últimos viajes por España y que tienen relevancia para él. Destaca Babieca, el nombre de la discoteca de Zaragoza donde se conocieron sus padres, que entronca directamente con el espíritu desarrollado durante la obra: "Está muy vinculado a Spanish Leather porque era el caballo de El Cid Campeador y tenía esta cosa rancia del pasado, de los caballeros, del Cid del españolismo.... Me parecía guay que hubiera una discoteca en Zaragoza en los 80, cuando había una base militar norteamericana y la gente de la edad de mis padres y los americanos iban a bailar música disco, con este contraste con los tiarracos que sabían bailar de verdad y los zaragozanos que bueno...".

Como no podía ser de otra forma, el cantautor ha hablado acerca del reciente anuncio que han llevado a cabo los Javis sobre su próxima película, en la que él tendrá un papel protagonista junto a Penélope Cruz en una historia que narra parte de la vida del poeta Federico García Lorca. "Me siento como bendecido con un regalo que me han hecho los Javis", ha explicado.

También ha comentado cuál es su relación con artistas como Dua Lipa, quien se puso en contacto con él tras asistir a uno de sus conciertos aunque él no ha podido devolver la visita por estar sumergido en la promoción del nuevo disco, y Damiano David, que tiene una frase del castellonense tatuada. "Llevábamos hablando desde antes de lo de Eurovisión y todo, cuando ganaron X Factor o algo de eso, y no supe lo del tatuaje hasta que salió la rueda de prensa de Eurovisión".