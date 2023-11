Coque Malla: "Ahora las canciones no suenan, las tienes que buscar tú"

Escuchar a Coque Malla hablar de su disco es como oír a Ferran Adrià hablar de comida, te apetece irte a casa a ponértelo.

En el momento de la entrevista hace solo unas nueve horas que ha salido su disco Aunque estemos muertos, el noveno trabajo en solitario del cantante Coque Malla, exlíder de la banda rockera Los Ronaldos. Y ha venido a celebrar el lanzamiento al mejor antimorning de la faz de la tierra, Cuerpos especiales, para contarle a Nacho García y Lalachus de qué va su último trabajo y otras muchas cosas de la vida del artista.

¿Nervios por el lanzamiento? Los justos. "El relax de terminar se produce en las mezclas, hace mucho tiempo. Ahora es otra cosa, es excitación". El cantante, músico y actor tiene una recomendación muy seria para quienes quieran escuchar lo nuevo que tiene que ofrecer: "De verdad, escuchad el disco con calma, es un disco inmersivo. Recomiendo escucharlo con buenas escuchas que con buenos cascos, es tridimensional".

'Aunque estemos muertos', el nuevo disco de Coque Malla

"La muerte está presente, el paso del tiempo, la fragilidad... pero paradógicamente ha dado un disco con una vitalidad brutal. Creo que cuando te planteas estos asuntos que pueden ser delicados, o te deprimes y te tiras por la ventana, o como los animales reacciones y generas energía. No es festivo, alegre, pero no es un disco mortuorio, bajón. Es muy de banda, de guitarras y con mucha mala hostia".

Así es como define el artista madrileño su proyecto. En el disco "más narrativo" de su carrera, el cantante ha sido fiel al "concepto". Tiene 10 canciones que son el resultado de haber un exhaustivo trabajo de selección de entre muchos audios en bruto. "Estoy a lo mejor dos años grabando audios de mierda en el teléfono y junto 180 audios, de los cuales 170 son una mierda, pero 10 con canciones". Pesca de arrastre, en resumen.

Coque Malla - Aunque estemos muertos (Videoclip Oficial)

Aunque estemos muertos y El saco de los sueños fueron los dos primeros adelantos de este nuevo trabajo. Con la última, a Malla le costó llegar a conectar. Primero le cogió tirria por sonar "plana", y luego se convirtió en una de las favoritas. "A todos los que hacemos discos nos pasa, es inherente. Según va avanzando el proceso, el ranking de tus favoritas va cambiando", ha reconocido.

La dificultad para crear hits

El último adelanto fue Volverás, lanzada este jueves. El cantante aseguraba en su cuenta de Instagram que sería una de las que más le gustaría al público, una de las que "con el tiempo va a colocarse en ese lugar especial que ocupan canciones como No puedo vivir sin ti, Me dejó marchar o Berlín".

La experiencia sobre las tablas hacen que los artistas noten cuándo una canción se convertirá en un símbolo, un icono, un recuerdo. Cuándo tiene potencial para convertirse en clásico, a pesar de las dificultades para conseguirlo. "Estamos en unos tiempos en que convertir una canción en un hit es muy complicado, ya no existen. Casi ni Rosalía te diría, o quizás la única".

"Antes el 'Corazón partío' lo escuchabas en todas partes, ahora las canciones no suenan, las tienes que buscar tú, la canción del verano ya no existe", se explica el artista.

La verdad es que no hay nada que Malla disfrute tanto de ser cantante como el momento de salir de gira. "Todo lo que hago, las entrevistas, las fotos, las canciones... son trámites para subirme a la furgoneta e irme de gira, que es lo que me pone feliz y me afina como un violín". Para muchos, las giras son agotadoras. "A mí me dan energía, es donde estoy a gusto". En su hábitat.

El de Madrid empezará el 13 de enero en Zaragoza en un tour que se alarga hasta finales de marzo.

Coque Malla, ganador del premio Ondas a la trayectoria musical

El momento en que se enteró del premio fue bastante torpe. "¿Qué? Que sí, que sí. ¿Pero qué?.. ¡Ah! El Ondas...".

El premio hace honor a su trayectoria musical. Coque Malla lleva en la industria desde 1984, casi 40 años. Y lo más probable es que ponga la estatuilla al lado del Goya. "Está ahí en el piano", dónde va a vestir más... "Compré el piano para poner el Goya", dice entre risas. Se lo dio la canción que compuso para la película Campeones, de Javier Fesser, que también se hizo con el premio a la mejor película.

