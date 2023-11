José Corbacho: "Ya he dejado lo de atreverme con todo, me da pereza. Quiero hacer risas sin charcos"

José Corbacho lo es todo. Actor, cómico, guionista y, sobre todo, showan. El intérprete catalán viene este jueves al antimorning que ni siquiera tiene competencia, el programa presentado por Eva Soriano y Nacho García, Cuerpos especiales.

Viene con los deberes hechos, habiendo escuchado fielmente el programa durante, al menos, la última semana y diciéndonos de corridilla los titulares de esta semana: "Soy calvo pero no soy indie, me he cambiado de asiento en el AVE porque había otros libres (un acto que reivindicó Eva en su último grito a una nube) y una cosa que le va a gustar a Jota es que ya tengo los Reyes Magos en el Belén y los voy a estar moviendo hasta el 6 de enero". Perfecto, todo genial, salvo por una pequeña corrección. A quien él ha llamado Jota se llama realmente Nacho.

'Ante todo mucha risa', el show Pokémon de José Corbacho

Está el ambiente nervioso; es la primera vez que alguien que es fan viene de visita. Además, llega de México ("no, no he venido expresamente al programa") de una mezcla de vacaciones y curro para hablar de su show Ante todo mucha risa, un espectáculo con el que lleva girando cuatro años.

"Va evolucionando, es un poco como los Pokémon. Vamos metiendo cosas, como que me ha parado un policía y me ha dicho: pase, Carpaccio...", contaba. La vida y las anécdotas no tienen fin, y una buena historia cotidiana girada por un agente externo es carne de cañón para sacar de ahí unas buenas risas.

A estas alturas, Corbacho no se atreve tanto como antes: "Ya he dejado lo de atreverme con todo, me da como pereza, entonces digo: 'yo voy a hacer risas sin charcos".

Son muchos años ya sobre las tablas. El cómico de 57 años acumula un currículo que ya quisiera más de uno. Y entre estar en el escenario solo o acompañado...: "he estado muy bien acompañada, pero solo también estoy a gustito porque dices lo que quieres".

Su último proyecto, en el que dirige a Yolanda Ramos, 'Un nuevo amanecer'

Televisión con Homo Zapping, teatro con La cubana, monólogos, cine (ha ganado un goya con Tapas)... Ninguna esfera del arte se le resiste.

Lo último es una serie que verá la luz el año que viene en Atresplayer con Yolanda Ramos, Un nuevo amanecer. Para Corbacho este proyecto no se trata solo de dirigir a una amiga, sino de dirigirla a ella: "Es la más talentosa, es una genia. En esta serie hay muchas más capas de Yolanda, aparte de la que todos conocemos. Hay unas capitas ahí de profundidad y de drama...", cuenta. "Yo cuando me pongo a hacer comedia, me sale drama". Un drama que respira con momentos determinados de risa.

"[Los comediantes] aguantamos el drama para hacer la comedia que la gente se ría y cuando te toca hacer el drama sacas todo lo tuyo", apunta el veterano.

En la serie, Ramos es una celebritie patria que trabaja en un programa de televisión y tiene un problema con las drogas, por eso tienen que ingresarla en un centro de desintoxicación. Un mundo que compara a la gente tóxica que está fuera con la que está dentroy plantea la duda de que, quizás, no es tan tóxica como la gente que está fuera.

"La televisión no sale muy bien parada, que es una cosa que a mí me apetecía mucho", expone el cómico. El programa en cuestión es un talent y ella es jurado. Cuenta cómo "la gente en televisión que no está equilibrada y que emocionalmente explota a sus compañeros y se acaban drogando para tener más rendimiento. Pero vamos, lo normal en cualquier tipo de trabajo", cuenta entre risas.

Pronto veremos el anuncio de su estreno.