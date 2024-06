Dani Martínez: "Me creo el Circo del Sol"

El estudio de Cuerpos especiales ha notado la presencia del "mejor producto de León hasta la fecha", como ha definido Eva Soriano, aunque el propio piropeado ha tenido que puntualizar que "aparte de la cecina". Dani Martínez se ha dejado caer por el antimorning show de Europa FM para comentar su experiencia doblando al villano de la cuarta entrega de la saga Gru y adelantar algunos detalles de su nuevo monólogo, Remember .

Con respecto a su faceta cinematográfica, Martínez ha sido el encargado de doblar al castellano a Maxime Le Mal, el villano de Gru 4. Mi villano favorito. Una tarea para la que "querían el acento caricaturizado y parece fácil, pero a veces se te escapa una r…", ha explicado el cómico, incidiendo en la dificultad de imitar la sonoridad del francés en español.

Un proyecto en el que ha participado con su compañero y amigo Florentino Fernández, que es el encargado de doblar al protagonista de la película y se ha convertido en una suerte de mentor del leonés. "Me ha enseñado todo lo que se de doblaje", ha recordado Martínez.

Además, ha desvelado uno de los secretos menos conocidos de la franquicia de películas infantiles, como que "el creador de Gru es el que le pone la voz a los minions", dejando con la boca abierta tanto a Eva Soriano como a Nacho García.

Martínez lleva "desde Navidad" preparando su vuelta a los escenarios con Remember, un nuevo monólogo en el que el cómico ha ideado un argumento basado en un viaje en el tiempo hacia atrás desde un supuesto presente en 2050. "Me creo el Circo del Sol", ha expresado el humorista, "me estoy calentando a hacer audiovisuales, un tío me esta haciendo música, he construido una máquina del tiempo...".

Una gran cantidad de elementos que ha llevado a la presentadora de Cuerpos especiales a declarar que Martínez está montando una "SuperBowl" propia.

Además, también ha habido tiempo de echarse unas risas a razón de los argumentos que ha presentado el leonés por las a cappellas de algunos artistas, que se ponen demasiado intensos en sus actuaciones.