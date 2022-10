Eduardo Navarrete revela los nombres de los políticos que han pasado por su taller de costura

Es un producto de la noche, una autoproclamada vedette. Eva Soriano e Iggy Rubín han valorado mucho el esfuerzo de Eduardo Navarrete para madrugar y venir a Cuerpos Especiales.

"Me gusta definirme más como vedette que como diseñador, porque vedette en francés significa 'persona que sabe hacer de todo'. Allí era lo más y aquí no. Me gusta hacer de todo, no solo diseñar. Tengo una agencia de comunicación, me gusta el marketing...", cuenta el artista, que además tiene un nuevo proyecto entre manos: el cabarette de Navarrete. "Empiezo el miércoles en el Costa Club de Madrid, es un show de variedades", cuenta.

Navarrete se va a meter en la piel de grandes divas de la canción para rendirles su particular homenaje. Eso sí, tiene que ser los miércoles porque "la gente que sale el fin se semana es una ordinaria". Con este horario, Eva e Iggy lo tienen difícil para verlo, pero no descartan pasarse un día en plan afterwork.

Una de sus líneas de moda está basada en el típico estampado verde de El Corte Ingles. Y la pieza que más sensación ha causado es una bufanda inspirada en un ticket de la compra. Sus vestidos no llegan casi a los 100 euros, así que podríamos llamar a Navarrete "el diseñador del pueblo".

"A mi lo que más ilusión me hace es que la gente lleve mis cosas y verlas por la calle. Yo cuando estoy en Torremolinos y veo a los maricas con mi cara en su culo alucino, digo 'qué bien lo estoy haciendo", reconoce Navarrete. Además, todas sus prendas están confeccionadas en España y los precios son asequibles. "Abogo por el diseño español, la moda de autor", asegura.

Iggy Rubín le ha preguntado si alguna vez se animaría a vestir a algún político y Navarrete no se ha cortado a la hora de dar nombres. "Soy muy colega de Cifuentes y Villacís, las dos tienen mucho estilo. Vino Marta Higueras, Santi Rivero, del PSOE... Yo un poquito de todo, a mi me cabe el AVE, a mi me dan igual las siglas", dice entre risas.

Terminamos la entrevista con un jueguecito de los que nos gustan en Cuerpos Especiales. El pasado adolescente, accesorios random... Es hora de confesar. "Yo pesaba 100 kilos y llevaba los pantalones de chándal abiertos a tope, era un choni maricón", reconoce el modisto.