Chenoa confiesa en 'Cuerpos especiales' qué cantante era su amor platónico de pequeña

¡Menuda sección se ha marcado Chenoa este jueves en Cuerpos especiales! La colaboradora del morning de Europa FM y presentadora de Tómatelo menos en serio ha tenido que mojarse sobre asuntos de actualidad —las nuevas críticas a Chanel y la foto de Selena Gomez y Hailey Bieber— y ha acabado haciendo una confesión a Eva Soriano.

Las críticas a Chanel vienen por su canción TOKE, el tema que servirá para apoyar a la Selección Española en el Mundial de fútbol de Qatar, un país donde la homosexualidad está penada de muerte.

"El primer matiz de todo es que ella hace la canción de la Selección Española no de Qatar. Está apoyando su país, no a Qatar, otro país que no tiene que nada que ver con nosotros. Y segundo, nos encanta ensalzar a la gente para luego zurrarla. Es que es impresionante", ha reflexionado Chenoa sobre la cantante.

"El resumen de todo esto es que la dejemos vivir y que se equivoque para poder aprender de sus errores", ha añadido Chenoa, a la que se ha sumado Eva Soriano: "No hay decisiones equivocadas, sino cosas muy bien remuneradas".

Al hilo de esto la colaboradora de Cuerpos especiales ha hecho una miniconfesión."Yo iba a un hotel temático donde tenía que cantar canciones de Steve Wonder vestida de vaquero, que esto nadie lo sabe", ha contado Chenoa, que como participante de OT1 interpretó el himno de La Roja para el Mundial de Corea.

"Eva, al principio me caías mal"

De la foto de Selena Gomez y Hailey Bieber en la Museum Academy Gala también ha tenido que hablar este jueves Chenoa, y esa foto le ha servido para hacerle otra confesión a Eva Soriano.

"Tienen todo el derecho a rectificar y de repente conocerse y caerse bien. ¿Qué problema hay?", ha opinado sobre este tema. "Mira, Eva, te voy a decir una cosa, tú a mí me caías fatal. Yo te vi y dije: 'Ésta qué hace'. Estaba en mi casa y dije: 'Ésta de qué va'. Y luego cuando ya te conocí, me dije: 'Me he enamorado. Es parte de mí".

La confesión ha dejado a cuadros a la propia Eva Soriano, que le ha contestado con otra confesión: "¡Jolín, a mí me caías bien desde el principio!".

La pregunta secreta del sobre

El último tema de actualidad era un tema político, y en eso Chenoa no se mete. Prefiere la pregunta secreta del sobre. Se la ha hecho Iggy Rubín: "Ozuna ha confesado que Shakira era su crush cuando era pequeña y de repente han estrenado una canción juntos. ¿Tú has trabajado con algún artista que fuese tu amor de infancia o adolescencia?"

¡BOOM! Otra confesión.

"Reconozco que fue Sergio Dalma. Tuve la oportunidad de cantar un Te amo, te amo con Sergio Dalma y me costaba mirarlo a los ojos. Además de que cada año está más guapo, pero cuando es tu crush da igual. Yo flipaba en colores".

👉 Chenoa presenta Tómatelo menos en serio en Europa FM los jueves y viernes de 01:00 a 02:00 horas.