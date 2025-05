Ela Taubert habla de su colaboración con Aitana: "Cuando me escribió para hacer el tema en su álbum me cumplió un sueño muy grande"

Ela Taubert ha llegado a Cuerpos especiales dispuesta a contar todos los detalles que han rodeado la composición de PREGUNTAS A LAS 11:11, el álbum debut de esta cantante que ya cuenta en su trayectoria con un Grammy Latino.

Un título muy vinculado a la costumbre colombiana de pedir un deseo cuando se observan las 11:11 horas en un reloj y en el que vuelca todas las preguntas surgidas en ese momento de la noche. "Soy mucho de preguntarme desde muy pequeña; al escribir canciones me salían preguntas sin que fuese a propósito". De hecho, ha recordado una anécdota muy personal que ejemplifica a la perfección el proceso compositivo. "Pedí un deseo de que un personaje me volviera a escribir y me escribió. Y me pareció lo más loco y también dije: ¿Para que pido este deseo? Qué desperdicio".

Al ser su primer trabajo de larga duración Ela Taubert ha confesado que PREGUNTAS A LAS 11:11 "va a tener un lugar especial, es como mi pequeño diario a media noche de momentos entre mis 15 y mis 25 años". Un proyecto en el que ha podido, incluso, trabajar con el famoso productor Max Martin, uno de los "ídolos más grandes de la música" para la colombiana, con quien colaboró de forma casual. "Max estaba de vacaciones y volvió al estudio, que estaba remodelado, y toco a la puerta y de la nada lo vemos ahí entrando. Me fui al baño a llorar porque es lo mas loco que me ha pasado, fue: "un ataque de pánico y vuelvo".

También ha habido tiempo de comentar cómo surgió ¿PARA QUÉ VOLVER?, la colaboración que tiene con Aitana en Cuarto azul. "Es muy loco porque yo soy mucho de manifestar y me acuerdo que, con mi productor, nos pusimos en un tablerito los artistas con los que queríamos colaborar y, obviamente, estaba Aitana", ha indicado, confesando que "la admiro desde que tengo memoria. Cuando me escribió para hacer el tema en su álbum me cumplió un sueño muy grande, me hizo muchísima ilusión".

Ela Taubert también ha querido deleitar a sus fans dirigiéndose al Rincón de cantar para mostrar cómo suena en una versión en acústico ¿Trato hecho?, una de las canciones favoritas de sus fans.