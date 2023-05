Espido Freire relata su peor experiencia en una firma de libros: "Es lo más terrible que me ha ocurrido nunca"

Este fin de semana la Feria del Libro de Madrid ha estado pasada por agua, algo que está apunto de hacerse tradición. "Siempre hay un fin de semana mínimo que llueve, el cielo nos manda mensajes", cuenta Espido Freire a su paso por Cuerpos Especiales.

Estará firmando el 4 y el 11 de junio los ejemplares de su nuevo libro 'La historia de la mujer en 100 objetos', pero quizá sus lectores no sepan que cada vez que tiene que dedicar uno de sus libros procura hacer una firma diferente.

Su peor experiencia en una firma de libros

A las estrellas de rock le piden autógrafos en sitios recónditos, Juan José Millás contó que le pedían que escupiese en los libros... Y Espido Freire también tiene una anécdota con las dedicatorias de estas que dan miedito. "Yo también tenía friquis al principio pero me los he ido limando", dice antes de recordar una de las peores experiencias que ha tenido.

"Lo más raro que tuve yo, que recuerdo, fue en una firma en Sevilla. Vino un chico y me dijo 'mi novia es super fan, por favor, llámala, salúdala, espera que te la paso... Y yo con mi ingenuidad espidiana lo que hice fue saludarla, 'hola mira, qué tal, soy Espido, te llamo de parte de José Luis'. Y ella dijo 'si vuelve a llamar, si vuelve a llamar... Que sepa que tiene orden de alejamiento'", relata la autora ante el la estupefacción y el asombro de Eva e Iggy.

"Me puso en una situación violenta a propósito, yo luego no tuve oportunidad de disculparme con esa chica y decirle que he sido engañada. Es lo más terrible que me ha ocurrido nunca", zanja.

'La historia de la mujer en 100 objetos'

En su última novela ha querido indagar en historia femenina a través de los elementos y objetos que forman parte de su historia.

"Lo que hago es recorrer 100 objetos e intento urgar un poco para saber por qué esos objetos no han recibido suficiente atención. En lugar de contar la historia de la mujer en biografías, lo que hago es buscar esos huecos de la historia donde no ha habido nunca mujeres para saber qué estaban haciendo", dice antes de desvelar cuál fue el primer impulso que la inspiró para sumergirse en la trama.

"A partir de tener que defender que las mujeres podemos aparentar lo que nos de la gana, vestir como nos de la gana y hablar en consonancia, partir de ahí ya fue derivando el resto", explica.