Eva Soriano defiende a los pálidos: "Sabemos que nuestra piel es blanquecina, como una medusa, no hace falta que nos lo digáis"

Le parece feo, y ahora que llega el buen tiempo, pues todavía más.

La gente empieza a ponerse tirantes, vestidos, pantalones cortos... Y la piel blanca sale al descubierto. Pero eso no es lo malo. Lo malo es cuando llega algún listillo que cree que tienes "ceguera temporal que te impide verte la piel" y que te recuerda todo el rato lo blanca que estás.

"Me han llegado a decir si estoy enferma por lo blanca que estoy", exclama, profundamente indignada. "Yo sé que estoy blanca, pero es abril, perdóname por no ir en bikini en enero", recalca. Eva Soriano no soporta las faltadas por el tono de piel y eso que solo estamos en primavera.

Reclama que hay que dejar a la gente pálida ser pálida. "No puede ser que los pálidos tengamos que estar escondidos debajo de las sombras como vampiros", indica antes de explicar que ella si se pone al sol un rato se queda "como una vitrocerámica al ocho". Luego eso se pela y la piel se queda todavía peor y pareces un reptil. "Salen como escamas", dice Nacho Soriano.

Eva Soriano lo único que quiere es que la gente sea consciente de los pálidos, saben que lo son. "Sabemos que nuestra piel es blanquecina, como una medusa, transparente, pero no hace falta que nos lo digáis", termina en su alegato final de Eva le grita a una nube.

