Eva Soriano hace un llamamiento para que cedan un "trozo de tierra" a Chica Sobresalto para su huerta

El legado de Chica Sobresalto en Cuerpos especiales se aprecia aún más cada vez que la navarra vuelve al estudio del programa. En esta ocasión, la excolaboradora llega para presentar Pangea, la nueva gira que ha ideado con un formato íntimo en el que, además, improvisa canciones en directo con el público como protagonista.

"Lo puedes ver como algo romántico o como no gastar", ha bromeado Maialen Gurbindo López, nombre real de la artista, por la modestia de ser una actuación en solitario, aunque después ha explicado que sí que se trata de "romanticismo porque precariedad he tenido siempre y he montado a ocho en la furgoneta".

Un show en el que siente " más adrenalina que con la banda" por la exposición total, aunque se muestra satisfecha con la idea de "hacer lo que te de la gana". "Me voy a ir inventando cosas y tocando lo que me apetezca todo el rato", ha indicado la cantante.

También ha habido tiempo de tratar la libertad e independencia que siente tras haber cumplido "32 años" y lo a gusto que se siente viviendo en el pueblo de Tafalla. "Ahora digo que soy de allí, pero no es verdad (...) No conocía ese pueblo de nada", ha reconocido entre risas.

Además, ha contado con la colaboración de Eva Soriano para hacer un llamamiento público al alcalde de la localidad para solicitar la cesión de "un trozo de tierra" para, así, "practicar el noble arte de la huertasión" como ha solicitado la presentadora.