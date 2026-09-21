Sergio Mur y Dafne Fernández hablan de red flags de pareja con Eva Soriano y Nacho García

Arrancamos la semana de Cuerpos especiales con la visita de los actores Dafne Fernández y Sergio Mur, que se han estrenado como invitados para hablar de la obra de teatro Locuras paralelas.

El 30 de septiembre es el gran estreno en el Teatro Pavón de esta obra que "parte de la premisa de que hay dimensiones paralelas" y en la que sus protagonistas "viven en el mismo apartamento pero no se encuentran", ha explicado Sergio Mur. "De alguna manera podría ser que fuesen las mismas personas pero en otra dimensión", ha seguido explicando el argumento de la obra. "A partir de un momento empieza a haber encuentros en el salón, encuentros que son muy divertidos porque no saben qué está pasando".

Es el punto de arranque de Locuras paralelas que lleva a hacer "una serie de reflexiones sobre la vida, sobre la vida en pareja, sobre la edad adulta... sobre un montón de cosas que son muy divertidas", ha seguido el actor, que se ha llevado el aplauso de su compañera, quien en la obra es pareja de Fernando Andina (Guillermo) mientras Sergio lo es de Diana Palazón (Leticia). "Hay paralelismos con los nombres, e incluso con las conversaciones", ha matizado Sergio Mur, que da vida a Guillermo.

Dafne Fernández es Luz como una arquitecta que "se pasa el día en casa, es trabajadora, soñadora... y tiene un marido que es un coñazo", ha dicho sobre su personaje que se encuentra con Gabriel en el apartamento. "Su es un respiro, un aire fresco", ha seguido sobre este encuentro que rompe con la rutina de ambos.

La obra juega con lo irreal, lo onírico pero en la obra se pueden encontrar situaciones reales de pareja. "Lo que invitamos al espectador es ver el día a día de las dos parajes con esa especie de dormidera que entra a veces, cuando te acostumbras, te acomodas...", ha dicho Sergio, que matiza que en realidad los dos protagonistas deberían ser felices con sus circunstancias.

Y esto ha llevado a Sergio y Dafne a hablar de relaciones personales con Eva y Nacho. Los dos actores se han declarado enamorados de sus respectivas parejas con las que llevan 16 y 12 años respectivamente. Las suyas son relaciones evolucionadas y felices. "Nosotros nos hemos acomodado, hemos sabido salir de ahí y yo estoy tan bien que me he vuelto a reenamorar de mi pareja", ha confesado Dafne, que sí ha querido aclarar que para ella hay una red flag. No soporta la famosa frase en qué te ayudo.

Sergio no está en ese punto, todo está bien con su chica, aunque sí reconoce que a veces se calla cosas y deja alguna conversación pendiente.

No es lo que pasa habitualmente y la sensación que los dos actores han proyectado en la entrevista es de buen rollo. A estas alturas de la vida y de la carrera es mejor situarse en el lado tranquilo y tratar de vivir lo mejor posible. Por eso, el plan que nos proponen del 30 de septiembre al 25 de octubre es obra de teatro y salir de cena a debatir sobre el argumento. El horario es el perfecto para eso. Dura 90 minutos y las representaciones son a las 19:00 o 20:00 horas.