Pedro Alonso y Eugenio Derbez hablan de la dureza del rodaje de 'El Juicio': "Nos dábamos abrazos cuando acababa una secuencia"

Desde que el pasado 11 de septiembre se estreno la serie El Juicio en Prime Video, la respuesta del público ha hecho que sea un "éxito incontestable". Así de categórico se ha mostrado Pedro Alonso, que se ha acercado a Cuerpos especiales junto a su compañero de Eugenio Derbez para hablar de esta nueva producción.

"Es una serie inspirada en hechos reales", creada en torno a la investigación realizada por Daniel Krauze desde hace seis años en torno a diferentes testimonios de abuso sexual, que ha resultado todo un desafío profesional para los actores.

"La serie es fuerte, nos hemos dejado la entraña, pero empatizábamos muchísimo el uno con el otro", ha explicado Pedro Alonso, a lo que su compañero ha añadido que "cuando gritaban corten nos sentíamos muy mal de habernos maltratado y nos teníamos que dar un abrazo".

De hecho, el registro en el que se ha sumergido Eugenio Derbez, que ha recordado que ha tenido que tocar "lugares muy oscuros porque tienes que ponerte en los zapatos de tu personaje", ha sido toda una sorpresa para sus fans en Latinoamérica, acostumbrados a disfrutar de sus obras bajo el prisma de la comedia.

"Soy el Santiago Segura de México", ha indicado, argumentando que ha conseguido dominar la escena dramática porque "como continuamente tenemos que estar riéndonos de todo, incluso en un velorio o en un hospital, me tengo que tragar todo el dolor todo el tiempo. Entonces, cuando me dan la oportunidad de sacarlo...".

En el caso de Íker Sánchez Solano y Karla Gaytan, que interpretan a sus hijos en la serie, ambos actores se han mostrado sorprendidos por sus capacidades y madurez. "Estamos muy orgullosos de la lucidez y el equilibrio emocional", ha explicado Pedro Alonso sobre los jóvenes, unas características que habría que resaltar aún más en el caso de Gaytan, ya que cuando comenzó el rodaje "era menor de edad", como ha recordado Derbez (también productor de El Juicio), que tuvo que insistir en su contratación asegurando que "esta chica tiene magia".