El delirante nombre del grupo de WhatsApp de las amigas de Eva Soriano y Adriana Torrebejano: "La historia con Cepeda es..."

Una actriz que conquista series, cine, teatro y el corazón de la mismísima Eva Soriano.

Adriana Torrebejano ha dormido poquísimo para venir a Cuerpos especiales, pero lo hace con gusto. Fue colaboradora en la primera temporada y desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer. Hace unos días sopló las velas de los 33 y Eva y el equipo le han cantado el cumpleaños feliz porque este estudio es como un parque de niños. "Ya soy una señora mayor, el cuerpo me pide dormir y me pienso mucho lo que tomarme un vino, porque al día siguiente...", asegura. La acidez estomacal y la resaca amenazan fuertemente.

En sus veraneos juntas hay protectores estomacales, ibuprofenos, analgésicos... Se nota la edad, pero cada año van a mejor, como el buen vino. De momento, ha recibido el pasaporte de Cuerpos especiales porque ya es invitada de cabecera.

El pasado 20 de octubre se estrenaba en atresplayer la serie ¿a qué estás esperando?, una comedia erótico festiva que explora las contradicciones del amor moderno. "Impresiona un poco que haya muchas escenas íntimas, pero está todo muy bien explicado, no tuve pudor en tirar adelante con el proyecto". Su personaje es Sonia Beched, una tía de 30 años que es madre soltera, tiene su negocio y no tiene tabúes en sus redes sociales. Rubén Cortada interpreta a Yan, el personaje con el que hace 'match'.

"A mí me encanta estar en pareja, mi novio es un bendito y siempre me tiene la comidita hecha", dice antes de que Eva matice que es como "una rata de Ratatouille que hace muy buenas paellas". Ole por ti, Víctor.

Los grupos de WhatsApp, oro molido

Muertos S.L, Machos Alfa y Políticamente incorrectos son otros de sus proyectos más recientes, y además en enero estrena Micaela, su nuevo film. Adriana no para de currar, pero su horizonte más cercano es tomarse unas cañas con sus amigas. Un grupito de lo más pintoresco al que le encantan las venganzas. Y si no, ojo a las anécdotas que han contado...

"En uno de los veranos que estuvimos en Cádiz conocimos a un camarero de un lugar, y este camarero se hizo el listo con nosotras. Nos vaciló e intentó ligar así como haciendo gaslighting, y nosotras le vacilamos también. De ahí salió el nombre del grupo de Whatsapp, que es el nombre de ese muchacho y su foto. Si nos menosprecias, te exponemos en el grupo de amigas", cuenta Eva antes de recordar un surrealista encuentro en Ibiza. La isla Pitusa nunca defrauda.

"Tuvimos otro que se llamaba 'Soy Cepeda'. La historia con Cepeda es de las mejores. Apareció en un polígono. Era como un descampado y nos habíamos perdido con el coche. Aparece alguien, pica en el cristal y dice 'Soy Cepeda'. Y era él. Nos encontró, perdidas... Él estaría perdido también", recuerdan entre risas. "Estuvimos un año diciendo 'Soy Cepeda".

