Eva Soriano e Iggy Rubín bautizan el baile de Amatria en 'Techno Manchego (asiejque)'

Joni Antequera, Amatria, ha venido a Cuerpos especiales para degustar una buena ración de queso manchego. Es el que mandó el artista hace unas semanas a Eva Soriano, Iggy Rubín y todo el equipo del morning de Europa FM con motivo del lanzamiento de su nuevo single, Techno Manchego (asiejque).

"Lo que quería hacer es un techno, el manchego se pegó después", dice al contar cómo se coló el asiejque en la letra de su tema. "El asiejque tiene que ser un poco natural, lo han intentado por ahí pero ha salido mal. Hay que decirlo normal, natural", asegura sobre esta expresión manchega.

El videoclip de Techno Manchego (asiejque) cuenta con numerosos rostros conocidos como Karavana o Ginebras. "Cuando veo el videoclip pienso: 'Si es que el que sobra soy yo", dice sobre sus compañeros, para luego recibir un matiz de Iggy: "No, porque aportas el bailecito".

Se refiere con el bailecito a la coreografía del vídeo, que es creación 100% Amatria. "Pero hay supervisión. Lo enseñé, hice unas pruebas y me dijeron, 'venga sí, eso sí", explica sobre el baile que grabó en su local. "Me grabé como tropecientas veces y luego vimos, 'este mola, este no...' y así surgió".

Eva Soriano e Iggy Rubín bautizan el baile de Amatria

— "¿Tiene nombre el baile de Amatria?", pregunta Iggy Rubín

— "No, pero vamos a ponerlo ahora mismo", ha respondido Amatria para alegría de Eva.

La presentadora de Cuerpos especiales ha dado alguna idea para luego concluir: "El titibaile". Titi por el mono tití, el primate más diminuto del planeta.

La hija de Amatria, la estrella de sus conciertos

Amatria inicia ahora una gira de conciertos en la que no se descarta que haga apariciones estelares su hija Berta, que ya se subió al escenario en Toledo aunque no estaba previsto.

"Tiene instinto, el ritmo lo lleva", ha dicho el cantante sin, inicialmente, querer presumir demasiado de su hija. Lo que vino luego ya es otra cosa: "Yo creo que para su edad afina muy bien".

Este es el vídeo de la pequeña Berta Antequera.