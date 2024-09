Eva Soriano propone a Bertus y Lalachus para 'Tu Cara Me Suena': "Tinet, tienen muy buena voz"

Momento de celebración en Cuerpos especiales para recibir a Bertus y Lalachus, que son amigos del programa, amigos entre ellos y además tienen un espectáculo juntos.

Sin embargo, lo cierto es que es complicado que se vean entre ellos. Lala nunca coincide con Eva porque es su sustituta de los viernes, y la sección de Bertus esta temporada pasará a los viernes... Total, que a Eva le toca ir al teatro a ver la segunda parte de Ke decirte ke no sepas.

Madrid, Barcelona, Castellón y ¡ojito! Fuenlabrada son los lugares donde nuestras dos estrellas van a estar despertando risotas y carcajadas. Habrá nuevos visuales, pero probablemente los entreguen el día antes del primer show. Han puesto el listón bien alto, porque la temporada pasada cerraron el tour con una actuación de Natalia de Operación Triunfo, un auténtico icono. "Este año pueden cerrar Chenoa, Sonia y Selena, Yola Berrocal... Tenemos el contacto", apuntan.

La ambición no cesa y como son unos cracks de los gorgoritos y el karaoke, Eva Soriano no ha tardado en proponerles para Tu Cara Me Suena. "Tinet Rubira, yo les he visto en directo y tienen muy buena voz los dos", exclama, orgullosa. "Pero no os cogería en la misma edición porque sois muy buenos por separado y una gran potencia juntos", añade.

Pero Bertus y Lala no solo son gente de espectáculo, también de literatura. El próximo 3 de octubre sale a la venta el libro de Bertus, La Vida Se Me Hace Bola. "Trata sobre crecer, ser millenial, y cuento muchas cosas que no he contado nunca, es un poco con el espíritu de Manolito Gafotas", cuenta.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.