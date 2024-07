El bonito mensaje de Àngel Llàcer a David Bustamante tras ganar 'Tu cara me suena'

David Bustamante se proclamó el ganador de Tu cara me suena 11 con el 45% de los votos. El concursante se ganó al público con todas sus imitaciones, pero en especial con la que escogió para la Gran Final, donde se puso en la piel de Antonio Molina.

Tras su victoria, el extriunfito ha visitado Espejo Público, donde se ha pronunciado por primera vez sobre ese primer puesto en el concurso.

"Fue un homenaje a mi abuelo, y después de todos esos meses quería dedicárselo a mi familia", ha expresado sobre su imitación a Antonio Molina.

"Me emocioné porque prácticamente ver la mitad de las votaciones hacia mí después de tanto tiempo...", ha expresado el cantante que, pese a no derramar ni una lágrima, ha asegurado que tuvo los sentimientos a flor de piel.

Bustamante ha destacado que, pese al gran esfuerzo y tiempo invertido, lo mejor han sido "los compañeros de viaje". "Tanto es así que hemos pasado el fin de semana en una casa rural", ha desvelado el ganador de Tu cara me suena.

La dedicatoria de Àngel Llàcer

El ganador del concurso también ha hablado del estado de salud de Àngel Llàcer, el cual le ha hecho ausentarse gran parte de la edición, pero el jurado no perdió la oportunidad de mandar un saludo en la Gran Final.

"Vino a visitarnos hace poco, y está muy recuperado. Es una alegría porque lo hemos pasado todos bastante mal. Él lo ha pasado muy mal, el pobre, y es un amor", ha contado el cantante.

Así, ha desvelado el bonito gesto del jurado con él: "Me escribió unas palabras muy bonitas al terminar, que no se me van a olvidar. Me agradeció lo que le he dado a este programa, y eso es muy generoso por su parte".

"Le queremos ya de vuelta porque es un fenómeno, es un amor. Lo quiero, lo amo. Así que, ¡ponte ya bueno!", ha dicho, a la par que le lanzaba un beso en directo.

"Lo hemos pasado chungo, pero cuando le escribes ves que está muy agradecido y te quiere de verdad. ¡Cómo no nos vamos a preocupar! Es una grandísima persona que, como sabéis, conozco desde hace más de 20 años y le quiero ver de vuelta, porque él sí le da vida a todos los demás", ha detallado sobre Llàcer.